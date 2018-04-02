Жителя Ростова-на-Дону «вырубили» слезоточивым газом после покупки машины в Волгограде

Оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на покупателя машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 25 января 2018 года, когда в полицию города Волгограда обратился 48-летний житель Ростовской области. Мужчина рассказал, что по объявлению на интернет-сайте нашел выгодное предложение о продаже в Волгограде автомашины «Хендэ Солярис». С этой целью он приехал в Дзержинский район. На ул.Космонавтов его встретили двое мужчин, показали автомашину и документы на нее, после чего он заплатил 465 тысяч рублей и обе стороны подписали договор купли-продажи. Однако, сев в салон купленной иномарки, заявитель почувствовал, что ему в лицо распылили слезоточивый газ из баллончика, и высадили из автомашины. Придя в себя, мужчина не обнаружил документов, денег, сотового телефона и автомашины. Случайный прохожий помог ему добраться до отдела полиции и написать заявление.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выездов в служебные командировки в соседние регионы, при взаимодействии коллег из Воронежской и Самарской областей оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г.Волгограду установили личность одного из подозреваемых в разбойном нападении. Им оказался 34-летний неработающий, ранее судимый за грабеж самарчанин. 30 марта 2018 года его задержали по месту жительства в Самаре.

Оперативники установили, что подозреваемый после совершения разбойного нападения в г.Волгограде покинул регион, а спустя некоторое время сумел продал иномарку жительнице Воронежской области.

Подозреваемый свою вину не признал. В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе. Следователями отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г.Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ – «Разбой».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, который позволит доказать вину задержанного, а также установить причастность к совершенному преступлению второго подозреваемого, находящегося сейчас в розыске.



