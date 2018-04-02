"It's all right": Волгоградские полицейские во время ЧМ-2018 защитят иностранцев от происшествий

Жертвой мошенника, который представился военнослужащим из США, стала 46-летняя медсестра из Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщина познакомилась с обманщиком в социальной сети. Примечательно, что вся переписка велась на русском языке. Мошенник завлек женщину рассказами о службе в Афганистане, комплиментами и обещаниями переехать в Россию и навсегда связать с ней свою жизнь. Медсестра поверила виртуальному кавалеру. Он попросил денег на переезд, и женщина согласилась. Через платежную систему она перечислила ему более 540 тысяч рублей, которые взяла в кредит, но после этого переписка прекратилась. Мошенник удалил свою страницу. Только после этого женщина догадалась, что ее обманули,...

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