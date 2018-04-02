







Глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов рассказал, что происходит в настоящее время в райцентре, где сегодня был объявлен режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Кумылга. Как рассказал Валерий Владимирович, в опасной зоне в станице Кумылженская оказались 302 домовладения, однако подтоплены лишь придомовые участки, в самих домах воды нет, поэтому электричество отключать не пришлось. «Всего в этих домах проживают 754 человека, почти все остались дома, эвакуации не проводилось.





При необходимости осуществляем подвоз продуктов. Сейчас вывозим скот из личных подворий», - рассказал глава района. По словам Валерия Владимировича, подобные ситуации частенько происходят в райцентре, поэтому паники особой нет. «Кроме того, обнадеживает информация, что за последние четыре часа уровень воды в реке Кумылга не поднимался», - сообщил глава Кумылженского района. Между тем, по словам местных жителей, подтопленными оказались 11 улиц районного центра. Некоторые станичники передвигаются по родному населенному пункту на лодках. На месте работают спасатели, районные службы.





Напомним, сегодня в Кумылженском районе был объявлен режим ЧС, в двух школах развернуты пункты временного размещения граждан. Сегодня же губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за паводка.





Фото сайта газеты "Победа" Кумылженского района.