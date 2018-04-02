Вешние воды залили дома и подворья в Городище Волгоградской области





Около десяти домов и подворий оказались затоплены в ночь с воскресенья на понедельник в Городище, сообщает ИА "Высота 102". Вода пришла к жителям улиц Химической, Камышовой и переулка Центральный. Вешние воды пришли по руслу Мокрой Мечетки. Уровень воды, по словам местных жителей, начал подниматься вечером и к ночи местами превысил метр. В затопленных домах вода поднималась до 30-40 сантиметров. Ночью людям пришлось эвакуировать семьи и рыть обводные канавы.

С утра уровень воды начал снижаться, но и днем местами он превышает полметра. В доме Равшана Хасанова, в комнатах первого этажа, вода покрывает полы десятисантиметровым слоем. Но ночью ее уровень достигал примерно 40 сантиметров. Об этом говорят следы на стенах.





Отметим, что на минувшей неделе дворы и несколько домов тоже подтапливало, правда не так сильно. Старожилы же вспоминают о наводнении 2010 года. Тогда была затоплена большая территория.







