В Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за паводка

Постановлением главы региона в Волгоградской области введен режим повышенной готовности всех сил и средств в связи с паводком. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. В связи с резким повышением среднесуточных температур и обильным таянием снега глава региона поставил задачи по организации круглосуточной работы гидрологических постов на прибрежных территориях водоемов, а также по оперативной передаче данных в комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Руководству муниципальных образований, территория которых попадает в зону возможного подтопления, поручено привести в готовность пункты временного размещения. В случае осложнения ситуации обеспечить эвакуацию населения, оказать меры социальной поддержки пострадавшим. Главам муниципальных образований также поставлена задача провести заседания КЧС, принять необходимые меры. Ранее, напомним, режим ЧС из-за паводка был введен в Кумылженском районе Волгоградской области из-за подъема уровня воды в реке Кумылга.



