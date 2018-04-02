В Волгограде двух "оборотней" от МВД приговорили к длительным срокам за вымогательство взятки

Бывшие сотрудники полиции 29-летний Дмитрий Дьяков и 30-летний Александр Чистоходов проведут долгое время в тюрьме за вымогательство взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дьякову и Чистоходову не удалось добиться смягчения наказания, приговор вступил в силу. Дьяков приговорен к 9, а Чистоходов к 8 годам лишения свободы к колонии общего режима. Также им придется выплатить по 200 тысяч рублей штрафа.

По материалам дела, бывший сотрудник отдела уголовного розыска ОП-7 УМВД России по Волгограду Дьяков при рассмотрении заявления потерпевшей о потере сотового телефона установил личность человека, который его нашел. Подозреваемого он поместил в камеру и со своим коллегой Чистоходовым начал вымогать у него 20 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о краже. Задержанный пояснил, что не имеет при себе такой суммы, но тут ему на сотовый телефон пришло сообщение о перечислении заработной платы. Полицейские предложили снять деньги и передать им. Несмотря на то, что мужчина преступления не совершал, он передал оперативникам требуемую сумму, опасаясь уголовной ответственности. Вину в инкриминируемых деяниях Дьяков и Чистоходов не признали. Расследование уголовного дела проводилось СО по Кировскому району СУ СК России по Волгоградской области. После совершения преступления сотрудники были уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Приговором суда им также запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, Дьяков и Чистоходов лишены специального звания "лейтенант полиции".