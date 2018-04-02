





Еще одна горная вершина оказалась в копилке побед Олега Савченко. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На сей раз по уже сложившейся традиции волгоградский промышленник и меценат водрузил флаг Волгоградской области на самой высокой точке Боливии – горе Уайна Потоси. Ее высота достигает 6088 метров. Несмотря на то, что среди бывалых альпинистов этот «шеститысячник» считается не самым сложным – погодные условия устроили волгоградцу и членам его команды настоящее испытание. Март – не самое удачное время для покорения боливийской вершины. О своих впечатлениях от экспедиции Олег Савченко и его товарищи передавали с места событий. Подробнее – в видеоматериале.

Напомним, флаг Волгоградской области Олег Савченко установил на нескольких высочайших вершинах планеты. В первую очередь, это Эверест – самая высокая гора в мире, при подъеме на которую погибли сотни людей. В списке альпинистских достижений бизнесмена – также самые высокие точки Южной Америки и Антарктиды.



