|Общество
|02.04.2018 10:31
В Волгограде стартовала генеральная уборка
Сегодня в городе-герое стартовал весенний месячник санитарной уборки, очистки и благоустройства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, он продлится до конца апреля. Планируется привлечь к генеральной уборке города сотрудников предприятий, организаций, учебных заведений, ТОС, религиозных и национальных объединений, а 14 и 21 апреля объявить днями общегородских субботников. В рамках предстоящих работ будут ликвидированы несанкционированные свалки в разных районах города, разрытия, высажено 552 дерева, почти 1 тысяча кустарников, установлена 101 урна, 96 скамеек, приведены в порядок памятные места. С наступлением теплой погоды стартует и ямочный ремонт. Всего, в частности, планируется залатать 13400 квадратных метров дорог, больше всего – в Советском районе (6000 кв.м.), а также в Красноармейском и Ворошиловском.
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Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о...
|Расследования
|02.04.2018 14:23
К 8 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорен житель Калачевского района за избиение своей сожительницы до смерти. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, осужденный и его защитник пытались обжаловать приговор, добиться переквалификации преступления на менее тяжкое - с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ) на причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Но суд оставил их жалобу без удовлетворения. По материалам дела, безработный житель района после встречи Нового года избил свою сожительницу, которую приревновал. Он нанес женщине 18 ударов кулаками по голове, груди, животу...
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|Расследования
|02.04.2018 14:04
Оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на покупателя машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 25 января 2018 года, когда в полицию города Волгограда обратился 48-летний житель Ростовской области. Мужчина рассказал, что по объявлению на интернет-сайте нашел выгодное предложение о продаже в Волгограде автомашины «Хендэ Солярис». С этой целью он приехал в Дзержинский район. На ул.Космонавтов его встретили двое мужчин, показали автомашину и документы на нее, после чего он заплатил 465 тысяч рублей и обе стороны подписали договор купли-продажи. Однако, сев в салон купленной иномарки, заявитель почувствовал, что ему в лицо распылили слезоточивый...
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|Общество
|02.04.2018 13:26
В Волгограде создадут специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля – время проведения ЧМ-2018. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи по распоряжению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева будут созданы спецподразделения туристической полиции. В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы. Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД России,...
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|Общество
|02.04.2018 13:02
Глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов рассказал, что происходит в настоящее время в райцентре, где сегодня был объявлен режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Кумылга. Как рассказал Валерий Владимирович, в опасной зоне в станице Кумылженская оказались 302 домовладения, однако подтоплены лишь придомовые участки, в самих домах воды нет, поэтому электричество отключать не пришлось. «Всего в этих домах проживают 754 человека, почти все остались дома, эвакуации не проводилось. При необходимости осуществляем подвоз продуктов. Сейчас вывозим скот из личных подворий», - рассказал глава района. По словам Валерия Владимировича, подобные ситуации частенько происходят в райцентре, поэтому паники...
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|Происшествия
|02.04.2018 12:23
Около десяти домов и подворий оказались затоплены в ночь с воскресенья на понедельник в Городище, сообщает ИА "Высота 102". Вода пришла к жителям улиц Химической, Камышовой и переулка Центральный. Вешние воды пришли по руслу Мокрой Мечетки. Уровень воды, по словам местных жителей, начал подниматься вечером и к ночи местами превысил метр. В затопленных домах вода поднималась до 30-40 сантиметров. Ночью людям пришлось эвакуировать семьи и рыть обводные канавы. С утра уровень воды начал снижаться, но и днем местами он превышает полметра. В доме Равшана Хасанова, в комнатах первого этажа, вода покрывает полы десятисантиметровым слоем. Но ночью ее уровень...
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|Общество
|02.04.2018 12:12
Постановлением главы региона в Волгоградской области введен режим повышенной готовности всех сил и средств в связи с паводком. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. В связи с резким повышением среднесуточных температур и обильным таянием снега глава региона поставил задачи по организации круглосуточной работы гидрологических постов на прибрежных территориях водоемов, а также по оперативной передаче данных в комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Руководству муниципальных образований, территория которых попадает в зону возможного подтопления, поручено привести в готовность пункты временного размещения. В случае осложнения ситуации обеспечить эвакуацию населения, оказать меры социальной поддержки пострадавшим. Главам муниципальных...
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|Происшествия
|02.04.2018 12:04
Сегодня на территории Кумылженского района Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за критического подъема уровня воды в реке Кумылга. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, в результате в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека, из них 155 детей. Развернуты два пункта временного размещения в средних образовательных школах №1 и №2 ст. Кумылженской общей вместимостью 800 человек. Силы и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Развернут межведомственный оперативный штаб. Контроль гидрологической обстановки осуществляют оперативные группы 10 отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской...
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|Общество
|02.04.2018 12:02
Накануне в Калаче-на-Дону в Волгоградской области прошли соревнования на кубок мэра по дзюдо среди детей и молодежи. Об этом ИА «Высота 102» рассказали местные жители. На мероприятии присутствовали первые лица районной администрации, а также жители города, которые пришли с детьми посмотреть соревнования, даже не подозревая, что подвергают себя опасности. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что городской спортивный зал в Калаче-на-Дону, несмотря на то, что функционирует с 2012 года, до сих пор не введен в эксплуатацию из-за отсутствия разрешительных документов, в публикации "Власти Калача-на-Дону в Волгоградской области не боятся "Зимней вишни". Кроме того, недавняя проверка, проведенная в...
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|Происшествия
|02.04.2018 11:51
На двое суток арестовали жителя Волжского, который устроил скандал в местном гипермаркете. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Волжского городского суда, мужчина громко и нецензурно выражался, размахивал руками, на замечания прохожих не реагировал. Сам дебошир пояснил в суде, что поругался с подругой, поэтому вел себя возбужденно. При этом он был совершенно трезв. За свое агрессивное поведение он попросил прощение у директора гипермаркета, заявив, что сожалеет о случившемся. За мелкое хулиганство ему назначено двое суток административного ареста. Постановление суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.
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|Происшествия
|02.04.2018 11:39
Житель станицы Кумылженская задержан по подозрению в причинении ранения 27-летнему односельчанину. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, установлено, что мужчины вместе выпивали, но все закончилось ссорой и взаимными оскорблениями. Придя домой 24-летний мужчина решил наказать своего обидчика. Он взял травматический пистолет, патроны зарядил столовой солью и отправился к товарищу, где произвел несколько выстрелов в направлении ног противника. После чего вернулся домой, выбросив по дороге оружие в реку Кумылгу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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|Расследования
|02.04.2018 11:24
Бывшие сотрудники полиции 29-летний Дмитрий Дьяков и 30-летний Александр Чистоходов проведут долгое время в тюрьме за вымогательство взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дьякову и Чистоходову не удалось добиться смягчения наказания, приговор вступил в силу. Дьяков приговорен к 9, а Чистоходов к 8 годам лишения свободы к колонии общего режима. Также им придется выплатить по 200 тысяч рублей штрафа. По материалам дела, бывший сотрудник отдела уголовного розыска ОП-7 УМВД России по Волгограду Дьяков при рассмотрении заявления потерпевшей о потере сотового телефона установил личность человека, который его нашел. Подозреваемого он поместил в камеру и со...
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|Общество
|02.04.2018 10:53
Еще одна горная вершина оказалась в копилке побед Олега Савченко. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На сей раз по уже сложившейся традиции волгоградский промышленник и меценат водрузил флаг Волгоградской области на самой высокой точке Боливии – горе Уайна Потоси. Ее высота достигает 6088 метров. Несмотря на то, что среди бывалых альпинистов этот «шеститысячник» считается не самым сложным – погодные условия устроили волгоградцу и членам его команды настоящее испытание. Март – не самое удачное время для покорения боливийской вершины. О своих впечатлениях от экспедиции Олег Савченко и его товарищи передавали с места событий. Подробнее – в видеоматериале. Напомним,...
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|Происшествия
|02.04.2018 10:27
Жертвой мошенника, который представился военнослужащим из США, стала 46-летняя медсестра из Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщина познакомилась с обманщиком в социальной сети. Примечательно, что вся переписка велась на русском языке. Мошенник завлек женщину рассказами о службе в Афганистане, комплиментами и обещаниями переехать в Россию и навсегда связать с ней свою жизнь. Медсестра поверила виртуальному кавалеру. Он попросил денег на переезд, и женщина согласилась. Через платежную систему она перечислила ему более 540 тысяч рублей, которые взяла в кредит, но после этого переписка прекратилась. Мошенник удалил свою страницу. Только после этого женщина догадалась, что ее обманули,...
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|Доска позора
|02.04.2018 10:05
Провалившаяся лестница, ведущая в подъезд жилого дома в Центральном районе, отрезала путь жильцам, сообщает ИА “Высота 102”. Чтобы попасть домой или выйти из подъезда жильцам почти двух десятков квартир приходится перепрыгивать через полуметровый провал. Как преодолевать препятствие мамам с колясками и пожилым людям, неизвестно. На третьем этаже живут две пенсионерки, которым трудно передвигаться. По словам местных жителей, трещины на лестнице появились еще в прошлом году и постоянно росли. В середине марта жильцы обращались в УК Центрального района, но их жалобу проигнорировали.
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|Экономика
|02.04.2018 09:14
Специалисты группы компаний «НИКОХИМ» готовятся представить оксид и гидроксид магния на международной выставке «Chinaplas 2018», которая в апреле этого года пройдёт в китайском Шанхае. «Chinaplas 2018» - крупнейшая в Азии отраслевая выставка индустрии пластмасс и резинотехнических изделий, в которой ежегодно принимают участие около трёх тысяч компаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, представители ГК «НИКОХИМ» познакомят потенциальных потребителей с оксидом и гидроксидом магния, проведут квалифицированные консультации по техническим вопросам. Представленные продукты ориентированы на пластиковую индустрию, производителей резинотехнических изделий и т.п. Уникальные свойства оксида и гидроксида магния, которые с 2015 года производятся на промышленной площадке в Волгограде, отвечают...
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2 апреля 14:04
2 апреля 13:26
2 апреля 13:02
2 апреля 12:02
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2 апреля 10:31
В Волгограде стартовала генеральная уборка 33
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1 апреля 18:26
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1 апреля 14:19
1 апреля 09:34
1 апреля 08:34
1 апреля 05:40
Общество
2 апреля 13:26
2 апреля 13:02
2 апреля 12:02
2 апреля 10:40
2 апреля 10:31
В Волгограде стартовала генеральная уборка 33
1 апреля 22:17
1 апреля 14:33
1 апреля 14:19
1 апреля 09:34
1 апреля 05:40
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