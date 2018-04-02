|Общество
|02.04.2018 10:40
Глава Волжского отчитался о работе 2017 году
Глава Волжского Игорь Воронин выступил перед населением с отчетом о проделанной работе за 2017 год. На мероприятии присутствовали более 300 жителей города. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации, большая часть времени была отведена для прямого общения с жителями. Также с отчетом ознакомились депутат Государственной Думы РФ Ирина Гусева, заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, депутаты и общественники.
Одной из первых тем доклада главы города стала тема озеленения: «Волжский всегда славился тем, что был зеленым городом. Но зеленый фонд сильно изношен – у вязов и тополей продолжительность жизни около 60 лет. Перед нами стоит задача восстановить зеленый щит города», – отметил И. Воронин.
Сейчас в Волжском реализуется программа реконструкции зеленых насаждений. Высаживаются деревья долгожители – липы, клены, дубы. При выборе саженцев предпочтение отдается крупномерам. При высадке обеспечивается прикорневой полив саженцев. В прошлом году высажено более 2000 саженцев деревьев и кустарников, а городские клумбы украсили 2500 роз. Проведен капитальный ремонт поливочного водопровода общей протяженностью 12 км.
Еще одним ключевым вопросом стал ремонт и сохранность дорог, обустройство тротуаров. В прошлом году отремонтировано 251,8 тыс. кв. м автомобильных дорог, 43,7 тыс. кв. м внутриквартальных дорог, обустроено и отремонтировано 15,4 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек. Глава города подчеркнул, что по сравнению с предыдущими годами площадь отремонтированных внутриквартальных дорог и тротуаров увеличилась почти в три раза. В этом году работа будет продолжена.
Игорь Воронин выразил благодарность волжанам, которые приняли участие в обустройстве внутридворовых парковок. В прошлом году совместно с горожанами обустроены 4 парковки – две в 14 микрорайоне, и по одной в 27 и 32а микрорайонах. Кроме того, в Волжском открыты 5 муниципальных стоянок.
Глава города рассказал об изменениях в спортивной жизни города: «Мы кардинально поменяли систему работы в сфере спорта. Сегодня основной задачей является развитие массового спорта. Мы уже получили первые результаты – количество участников спортивных мероприятий возросло в разы. Причем это люди разных возрастов. Например, участниками соревнований по подтягиванию и отжиманию стали почти 10000 человек».
В прошлом году также удалось изменить подход и к организации дополнительного образования – открыты инновационные кружки по таким направлениям, как робототехника, 3D-анимация, 3D-моделирование и другие. На сегодня в этих кружках занимаются более 200 юных волжан. Глава города поставил задачу в течение года увеличить количество мест для занятий в кружках и секциях по современным направлениям.
Игорь Воронин отметил активную работу НКО: «Огромное спасибо всем некоммерческим организациям города. На сегодня поданы заявки на получение грантов по 50 проектам. В прошлом году сумма грантов, привлеченных на реализацию социально-значимых проектов в Волжском составила 17 миллионов, что превышает на 40% сумму средств 2016 года. Мы будем поддерживать такую активность общественных организаций».
Игорь Воронин убежден, что развитие города напрямую зависит от отношения и активности жителей: «Мы сами формируем окружающий мир, определяем наше будущее и будущее города в целом».
В развитии транспортной инфраструктуры отмечен ряд положительных изменений. В Волжском обустроена 41 остановка общественного транспорта, установлена первая «умная остановка» на пл. Свердлова. На городские маршруты вышли 50 современных автобусов, организован новый маршрут 2у. На ул. Набережной обустроена велодорожка и выполнен ремонт тротуара общей площадью 4,4 тыс. кв. м.
В сфере благоустройства реализован первый проект по программе «Формирование комфортной городской среды» — в 18 микрорайоне проведены работы по благоустройству площади, в парке «ВГС» отремонтировано ограждение парковой зоны, в парке «Волжский» выполнено обустройство площадки для скейт-парка. Начата работа по благоустройству парка «Новый город».
Во дворах установлено 32 комплекта детского игрового оборудования. 30 площадок оборудованы спортивным инвентарем. В текущем году в городе будет благоустроено 11 общественных территорий и дворовая площадка.
Игорь Воронин подчеркнул, что губернатором Андреем Бочаровым поставлена задача по подготовке предложений для формирования программы комплексного развития Волжского. В рамках программы планируется модернизация объектов сферы ЖКХ, культуры, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств. Реализация программы комплексного развития намечена на следующий, юбилейный для Волжского, год. В 2019 году город отметит свое 65-летие.
Также положительная динамика отмечена в сфере строительства. Показатели по строительству жилья и социальных объектов превышают показатели прошлых лет. Введено в эксплуатацию более 103 тыс. кв. м жилья. В 28 микрорайоне введено в эксплуатацию более 45 тыс. кв. м жилья, завершены работы по обустройству внутриквартальных проездов и устройству наружного освещения. Здесь ведется строительство детского сада, уже в конце 2018 года 240 маленьких волжан пойдут в новый детский сад с бассейном и современным оборудованием.
После презентации Игорь Воронин ответил на вопросы волжан. Жители задавали вопросы о строительстве школ и детских садов, работе управляющих компаний, обустройстве пешеходных дорожек, благоустройстве. Ряд вопросов коснулся работы общественного транспорта. Жители города предложили продлить маршрут 2у до 38 микрорайона. Игорь Воронин поддержал это предложение. В ближайшее время обустроят дополнительные остановочные пункты и маршрут будет продлен.
Также глава города рассказал о планах по строительству школ и детских садов – уже в 2019 году приступят к строительству школы в 37 микрорайоне, затем еще двух образовательных учреждений в 14 и 28 микрорайонах. Кроме того, в ближайшее время в городе появятся еще три детских сада в 27, 32а и 37 микрорайонах.
Несколько вопросов прозвучали от жителей поселка Краснооктябрьского. Волжане рассказали о проблемах в сфере медицинского обслуживания. Игорь Воронин пояснил, что уже ведется ремонт клиники в Погромном по адресу ул. Северная, 6. Ввод в эксплуатацию клиники будет осуществлен в мае текущего года. Для жителей будут доступны услуги по полису ОМС.
Ряд вопросов поступили по ремонту дорог и в частности мостового перехода через ГЭС. Игорь Воронин пояснил, что в администрации Волгоградской области принято решение о выделении средств на ремонт мостового перехода через ГЭС. Работы будут вестись поэтапно и начнутся уже в этом году.
В настоящее время направлена заявка в Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, определены первоочередные мероприятия по ремонтно-восстановительным работам.
Решение вопросов, поступивших от горожан, Игорь Воронин взял под личный контроль.
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|Общество
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В Волгограде создадут специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля – время проведения ЧМ-2018. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи по распоряжению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева будут созданы спецподразделения туристической полиции. В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы. Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД России,...
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|Общество
|02.04.2018 13:02
Глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов рассказал, что происходит в настоящее время в райцентре, где сегодня был объявлен режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Кумылга. Как рассказал Валерий Владимирович, в опасной зоне в станице Кумылженская оказались 302 домовладения, однако подтоплены лишь придомовые участки, в самих домах воды нет, поэтому электричество отключать не пришлось. «Всего в этих домах проживают 754 человека, почти все остались дома, эвакуации не проводилось. При необходимости осуществляем подвоз продуктов. Сейчас вывозим скот из личных подворий», - рассказал глава района. По словам Валерия Владимировича, подобные ситуации частенько происходят в райцентре, поэтому паники...
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|Происшествия
|02.04.2018 12:23
Около десяти домов и подворий оказались затоплены в ночь с воскресенья на понедельник в Городище, сообщает ИА "Высота 102". Вода пришла к жителям улиц Химической, Камышовой и переулка Центральный. Вешние воды пришли по руслу Мокрой Мечетки. Уровень воды, по словам местных жителей, начал подниматься вечером и к ночи местами превысил метр. В затопленных домах вода поднималась до 30-40 сантиметров. Ночью людям пришлось эвакуировать семьи и рыть обводные канавы. С утра уровень воды начал снижаться, но и днем местами он превышает полметра. В доме Равшана Хасанова, в комнатах первого этажа, вода покрывает полы десятисантиметровым слоем. Но ночью ее уровень...
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|Общество
|02.04.2018 12:12
Постановлением главы региона в Волгоградской области введен режим повышенной готовности всех сил и средств в связи с паводком. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. В связи с резким повышением среднесуточных температур и обильным таянием снега глава региона поставил задачи по организации круглосуточной работы гидрологических постов на прибрежных территориях водоемов, а также по оперативной передаче данных в комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Руководству муниципальных образований, территория которых попадает в зону возможного подтопления, поручено привести в готовность пункты временного размещения. В случае осложнения ситуации обеспечить эвакуацию населения, оказать меры социальной поддержки пострадавшим. Главам муниципальных...
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|Происшествия
|02.04.2018 12:04
Сегодня на территории Кумылженского района Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за критического подъема уровня воды в реке Кумылга. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, в результате в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека, из них 155 детей. Развернуты два пункта временного размещения в средних образовательных школах №1 и №2 ст. Кумылженской общей вместимостью 800 человек. Силы и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Развернут межведомственный оперативный штаб. Контроль гидрологической обстановки осуществляют оперативные группы 10 отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской...
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|Общество
|02.04.2018 12:02
Накануне в Калаче-на-Дону в Волгоградской области прошли соревнования на кубок мэра по дзюдо среди детей и молодежи. Об этом ИА «Высота 102» рассказали местные жители. На мероприятии присутствовали первые лица районной администрации, а также жители города, которые пришли с детьми посмотреть соревнования, даже не подозревая, что подвергают себя опасности. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что городской спортивный зал в Калаче-на-Дону, несмотря на то, что функционирует с 2012 года, до сих пор не введен в эксплуатацию из-за отсутствия разрешительных документов, в публикации "Власти Калача-на-Дону в Волгоградской области не боятся "Зимней вишни". Кроме того, недавняя проверка, проведенная в...
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|Происшествия
|02.04.2018 11:51
На двое суток арестовали жителя Волжского, который устроил скандал в местном гипермаркете. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Волжского городского суда, мужчина громко и нецензурно выражался, размахивал руками, на замечания прохожих не реагировал. Сам дебошир пояснил в суде, что поругался с подругой, поэтому вел себя возбужденно. При этом он был совершенно трезв. За свое агрессивное поведение он попросил прощение у директора гипермаркета, заявив, что сожалеет о случившемся. За мелкое хулиганство ему назначено двое суток административного ареста. Постановление суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.
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|Происшествия
|02.04.2018 11:39
Житель станицы Кумылженская задержан по подозрению в причинении ранения 27-летнему односельчанину. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, установлено, что мужчины вместе выпивали, но все закончилось ссорой и взаимными оскорблениями. Придя домой 24-летний мужчина решил наказать своего обидчика. Он взял травматический пистолет, патроны зарядил столовой солью и отправился к товарищу, где произвел несколько выстрелов в направлении ног противника. После чего вернулся домой, выбросив по дороге оружие в реку Кумылгу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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|Расследования
|02.04.2018 11:24
Бывшие сотрудники полиции 29-летний Дмитрий Дьяков и 30-летний Александр Чистоходов проведут долгое время в тюрьме за вымогательство взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дьякову и Чистоходову не удалось добиться смягчения наказания, приговор вступил в силу. Дьяков приговорен к 9, а Чистоходов к 8 годам лишения свободы к колонии общего режима. Также им придется выплатить по 200 тысяч рублей штрафа. По материалам дела, бывший сотрудник отдела уголовного розыска ОП-7 УМВД России по Волгограду Дьяков при рассмотрении заявления потерпевшей о потере сотового телефона установил личность человека, который его нашел. Подозреваемого он поместил в камеру и со...
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|Общество
|02.04.2018 10:53
Еще одна горная вершина оказалась в копилке побед Олега Савченко. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На сей раз по уже сложившейся традиции волгоградский промышленник и меценат водрузил флаг Волгоградской области на самой высокой точке Боливии – горе Уайна Потоси. Ее высота достигает 6088 метров. Несмотря на то, что среди бывалых альпинистов этот «шеститысячник» считается не самым сложным – погодные условия устроили волгоградцу и членам его команды настоящее испытание. Март – не самое удачное время для покорения боливийской вершины. О своих впечатлениях от экспедиции Олег Савченко и его товарищи передавали с места событий. Подробнее – в видеоматериале. Напомним,...
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|Общество
|02.04.2018 10:31
Сегодня в городе-герое стартовал весенний месячник санитарной уборки, очистки и благоустройства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, он продлится до конца апреля. Планируется привлечь к генеральной уборке города сотрудников предприятий, организаций, учебных заведений, ТОС, религиозных и национальных объединений, а 14 и 21 апреля объявить днями общегородских субботников. В рамках предстоящих работ будут ликвидированы несанкционированные свалки в разных районах города, разрытия, высажено 552 дерева, почти 1 тысяча кустарников, установлена 101 урна, 96 скамеек, приведены в порядок памятные места. С наступлением теплой погоды стартует и ямочный ремонт. Всего, в частности, планируется залатать 13400 квадратных...
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|Происшествия
|02.04.2018 10:27
Жертвой мошенника, который представился военнослужащим из США, стала 46-летняя медсестра из Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщина познакомилась с обманщиком в социальной сети. Примечательно, что вся переписка велась на русском языке. Мошенник завлек женщину рассказами о службе в Афганистане, комплиментами и обещаниями переехать в Россию и навсегда связать с ней свою жизнь. Медсестра поверила виртуальному кавалеру. Он попросил денег на переезд, и женщина согласилась. Через платежную систему она перечислила ему более 540 тысяч рублей, которые взяла в кредит, но после этого переписка прекратилась. Мошенник удалил свою страницу. Только после этого женщина догадалась, что ее обманули,...
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|Доска позора
|02.04.2018 10:05
Провалившаяся лестница, ведущая в подъезд жилого дома в Центральном районе, отрезала путь жильцам, сообщает ИА “Высота 102”. Чтобы попасть домой или выйти из подъезда жильцам почти двух десятков квартир приходится перепрыгивать через полуметровый провал. Как преодолевать препятствие мамам с колясками и пожилым людям, неизвестно. На третьем этаже живут две пенсионерки, которым трудно передвигаться. По словам местных жителей, трещины на лестнице появились еще в прошлом году и постоянно росли. В середине марта жильцы обращались в УК Центрального района, но их жалобу проигнорировали.
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