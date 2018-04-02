Глава Волжского отчитался о работе 2017 году

Глава Волжского Игорь Воронин выступил перед населением с отчетом о проделанной работе за 2017 год. На мероприятии присутствовали более 300 жителей города. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации, большая часть времени была отведена для прямого общения с жителями. Также с отчетом ознакомились депутат Государственной Думы РФ Ирина Гусева, заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, депутаты и общественники.













Одной из первых тем доклада главы города стала тема озеленения: «Волжский всегда славился тем, что был зеленым городом. Но зеленый фонд сильно изношен – у вязов и тополей продолжительность жизни около 60 лет. Перед нами стоит задача восстановить зеленый щит города», – отметил И. Воронин.

Сейчас в Волжском реализуется программа реконструкции зеленых насаждений. Высаживаются деревья долгожители – липы, клены, дубы. При выборе саженцев предпочтение отдается крупномерам. При высадке обеспечивается прикорневой полив саженцев. В прошлом году высажено более 2000 саженцев деревьев и кустарников, а городские клумбы украсили 2500 роз. Проведен капитальный ремонт поливочного водопровода общей протяженностью 12 км.





Еще одним ключевым вопросом стал ремонт и сохранность дорог, обустройство тротуаров. В прошлом году отремонтировано 251,8 тыс. кв. м автомобильных дорог, 43,7 тыс. кв. м внутриквартальных дорог, обустроено и отремонтировано 15,4 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек. Глава города подчеркнул, что по сравнению с предыдущими годами площадь отремонтированных внутриквартальных дорог и тротуаров увеличилась почти в три раза. В этом году работа будет продолжена.

Игорь Воронин выразил благодарность волжанам, которые приняли участие в обустройстве внутридворовых парковок. В прошлом году совместно с горожанами обустроены 4 парковки – две в 14 микрорайоне, и по одной в 27 и 32а микрорайонах. Кроме того, в Волжском открыты 5 муниципальных стоянок.





Глава города рассказал об изменениях в спортивной жизни города: «Мы кардинально поменяли систему работы в сфере спорта. Сегодня основной задачей является развитие массового спорта. Мы уже получили первые результаты – количество участников спортивных мероприятий возросло в разы. Причем это люди разных возрастов. Например, участниками соревнований по подтягиванию и отжиманию стали почти 10000 человек».





В прошлом году также удалось изменить подход и к организации дополнительного образования – открыты инновационные кружки по таким направлениям, как робототехника, 3D-анимация, 3D-моделирование и другие. На сегодня в этих кружках занимаются более 200 юных волжан. Глава города поставил задачу в течение года увеличить количество мест для занятий в кружках и секциях по современным направлениям.





Игорь Воронин отметил активную работу НКО: «Огромное спасибо всем некоммерческим организациям города. На сегодня поданы заявки на получение грантов по 50 проектам. В прошлом году сумма грантов, привлеченных на реализацию социально-значимых проектов в Волжском составила 17 миллионов, что превышает на 40% сумму средств 2016 года. Мы будем поддерживать такую активность общественных организаций».









Игорь Воронин убежден, что развитие города напрямую зависит от отношения и активности жителей: «Мы сами формируем окружающий мир, определяем наше будущее и будущее города в целом».





В развитии транспортной инфраструктуры отмечен ряд положительных изменений. В Волжском обустроена 41 остановка общественного транспорта, установлена первая «умная остановка» на пл. Свердлова. На городские маршруты вышли 50 современных автобусов, организован новый маршрут 2у. На ул. Набережной обустроена велодорожка и выполнен ремонт тротуара общей площадью 4,4 тыс. кв. м.





В сфере благоустройства реализован первый проект по программе «Формирование комфортной городской среды» — в 18 микрорайоне проведены работы по благоустройству площади, в парке «ВГС» отремонтировано ограждение парковой зоны, в парке «Волжский» выполнено обустройство площадки для скейт-парка. Начата работа по благоустройству парка «Новый город».

Во дворах установлено 32 комплекта детского игрового оборудования. 30 площадок оборудованы спортивным инвентарем. В текущем году в городе будет благоустроено 11 общественных территорий и дворовая площадка.





Игорь Воронин подчеркнул, что губернатором Андреем Бочаровым поставлена задача по подготовке предложений для формирования программы комплексного развития Волжского. В рамках программы планируется модернизация объектов сферы ЖКХ, культуры, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств. Реализация программы комплексного развития намечена на следующий, юбилейный для Волжского, год. В 2019 году город отметит свое 65-летие.





Также положительная динамика отмечена в сфере строительства. Показатели по строительству жилья и социальных объектов превышают показатели прошлых лет. Введено в эксплуатацию более 103 тыс. кв. м жилья. В 28 микрорайоне введено в эксплуатацию более 45 тыс. кв. м жилья, завершены работы по обустройству внутриквартальных проездов и устройству наружного освещения. Здесь ведется строительство детского сада, уже в конце 2018 года 240 маленьких волжан пойдут в новый детский сад с бассейном и современным оборудованием.













После презентации Игорь Воронин ответил на вопросы волжан. Жители задавали вопросы о строительстве школ и детских садов, работе управляющих компаний, обустройстве пешеходных дорожек, благоустройстве. Ряд вопросов коснулся работы общественного транспорта. Жители города предложили продлить маршрут 2у до 38 микрорайона. Игорь Воронин поддержал это предложение. В ближайшее время обустроят дополнительные остановочные пункты и маршрут будет продлен.





Также глава города рассказал о планах по строительству школ и детских садов – уже в 2019 году приступят к строительству школы в 37 микрорайоне, затем еще двух образовательных учреждений в 14 и 28 микрорайонах. Кроме того, в ближайшее время в городе появятся еще три детских сада в 27, 32а и 37 микрорайонах.





Несколько вопросов прозвучали от жителей поселка Краснооктябрьского. Волжане рассказали о проблемах в сфере медицинского обслуживания. Игорь Воронин пояснил, что уже ведется ремонт клиники в Погромном по адресу ул. Северная, 6. Ввод в эксплуатацию клиники будет осуществлен в мае текущего года. Для жителей будут доступны услуги по полису ОМС.





Ряд вопросов поступили по ремонту дорог и в частности мостового перехода через ГЭС. Игорь Воронин пояснил, что в администрации Волгоградской области принято решение о выделении средств на ремонт мостового перехода через ГЭС. Работы будут вестись поэтапно и начнутся уже в этом году.

В настоящее время направлена заявка в Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, определены первоочередные мероприятия по ремонтно-восстановительным работам.

Решение вопросов, поступивших от горожан, Игорь Воронин взял под личный контроль.



