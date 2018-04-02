«НИКОХИМ» впервые представит свою продукцию на крупнейшей в Азии специализированной выставке

Специалисты группы компаний «НИКОХИМ» готовятся представить оксид и гидроксид магния на международной выставке «Chinaplas 2018», которая в апреле этого года пройдёт в китайском Шанхае. «Chinaplas 2018» - крупнейшая в Азии отраслевая выставка индустрии пластмасс и резинотехнических изделий, в которой ежегодно принимают участие около трёх тысяч компаний.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, представители ГК «НИКОХИМ» познакомят потенциальных потребителей с оксидом и гидроксидом магния, проведут квалифицированные консультации по техническим вопросам. Представленные продукты ориентированы на пластиковую индустрию, производителей резинотехнических изделий и т.п. Уникальные свойства оксида и гидроксида магния, которые с 2015 года производятся на промышленной площадке в Волгограде, отвечают одному из наиболее актуальных современных требований - экологической безопасности, а также обеспечению пожаробезопасности пластиков с точки зрения сочетания таких факторов как низкие дымовыделение, токсичность и агрессивность продуктов горения.

Ещё одной площадкой, на которой в апреле волгоградские химики также представят оксид и гидроксид магния, станет международная выставка кабеля и проводов «Wire 2018», которая пройдёт в немецком Дюссельдорфе. Активное использование безгалогеновых компаундов на основе гидроксида магния – один из главных трендов развития современной мировой кабельной промышленности.

Успешная реализация экспортной программы основного предприятия группы компаний «НИКОХИМ» АО «КАУСТИК» позволила по итогам 2017 года в целом увеличить выручку от реализации своей продукции за пределы России по сравнению с предыдущим годом на 32,5%. При этом экспорт гидроксида магния вырос более чем в 6,5 раз. АО «КАУСТИК» укрепил свои позиции в рейтинге крупнейших экспортёров, работодателей и налогоплательщиков Волгоградской области.



