В ближайшие 24 часа уровень воды в реке Ольховка на гидрологическом посту в населенном пункте Клиновое Ольховского района Волгоградской области может достигнуть опасных отметок. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Ранее о возможном подъеме уровня воды в реке Кумылга стало известно на основании данных другого гидрологического поста – в районе хутора Ярской Кумылженского района.

Напомним, на малых реках Волго-Донского бассейна организована работа 29 стационарных и 2 временных гидрологических постов, информация с которых регулярно поступает в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Оперативными группами отрядов федеральной противопожарной службы Волгоградской области ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.