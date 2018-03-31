На севере Волгоградской области возможен подъем воды в реке Кумылга

В связи с сохранением положительных дневных температур воздуха и поступлением талых вод с ближайших балок и оврагов вечером и до конца суток 1 апреля, а также 2 апреля возможен подъём уровня воды на реке Кумылга у н.п.Ярской. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. На малых реках Волго-Донского бассейна организована работа 29 стационарных и 2 временных гидрологических постов, информация с которых регулярно поступает в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области. Оперативными группами отрядов федеральной противопожарной службы Волгоградской области ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. При необходимости к развёртыванию находятся пункты временного размещения.

По прогнозам синоптиков потепление спровоцирует, прежде всего, интенсивное таяние снега в населённых пунктах и разлив малых рек. Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.