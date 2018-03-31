|Аналитика
|01.04.2018 16:14
В Волгоградской области в начале года снизилась смертность
В Волгоградской области в январе-феврале 2018 года от всех причин смерти скончались 5566 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, за этот же период 2017 года количество ушедших из жизни было больше – 5959 человек. При этом снизилась смертность практически от всех основных видов заболеваний. Так, новообразования стали причиной смерти в этом году 861 человека, тогда как за первые два месяца прошлого года количество умерших от этого заболевания было больше – 976 человек. Также снизилось количество ушедших из жизни из-за болезней органов дыхания – за январь-февраль 2018 года – 147 человек, за аналогичный период прошлого года – 196 человек. Болезни органов кровообращения стали фатальными для 2939 человек в начале этого года, а в 2017 году за этот же период скончались 3102 человека. Лишь от болезней кровообращения в этом году умерло больше человек, чем за такой же период в прошлом – 342 в 2018 году и 315 в 2017.
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Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о...
|Доска позора
|01.04.2018 16:28
Настоящее половодье отрезало жильцов многоэтажки в Центральном районе от внешнего мира, сообщает ИА “Высота 102”. Вода, оставшаяся после растаявшего снега, залила подъездную дорогу к дому № 5 по улице Ткачева и подступила вплотную к двум подъездам. Пройти около здания можно только по узкой асфальтовой отмостке, протянувшейся вдоль стены самого дома. Глубина лужи в некоторых местах достигает примерно 20-30 сантиметров. Под толщей вод скрылась и ливневая канализация, которая, как очевидно, не работает. Жильцы попадают в подобную ситуацию уже не первый год.
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|Общество
|01.04.2018 14:33
Неприятный сюрприз ждал сегодня пассажиров маршруток, следующих из Волжского в Волгоград. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, теперь проезд, например, из центра Волгограда до Волжского стоит не 50 рублей, как раньше, а на 10 рублей дороже. Многие поначалу всерьез не приняли эту информацию, подумав, что водители решили так неудачно подшутить 1 апреля. Однако о серьезности намерений перевозчиков говорили развешанные в салоне объявления, предупреждающие о повышении проезда. Свое решение брать с пассажиров больше денег водители объяснили подорожанием ГСМ и технического обслуживания микроавтобусов.
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|Общество
|01.04.2018 14:19
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области к НП "Союз независимых предпринимателей" о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок и карт регулярных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, 20 июля 2016 года НП "Союз независимых предпринимателей" было выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту № 115 "г. Волжский (27 мкр) – г. Волгоград (рынок ТЗР)". В 2017 году в комитет поступила информация о том, что перевозчик ненадлежащим образом выполняет принятые на себя обязательства в части осуществления перевозок пассажиров, а именно: несоблюдение количества выполняемых рейсов, предусмотренного расписанием движения транспортных средств....
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|Происшествия
|01.04.2018 13:26
Девять человек были эвакуированы минувшей ночью из-за пожара в частном доме в Дзержинском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в кирпичном доме на улице Аракской поступило дежурному в 00:09. Оказалось, что в комнате площадью 20 квадратных метров загорелись вещи. Прибывшие на место происшествия бойцы 21-й пожарно-спасательной части вывели жильцов дома на улицу. От огня никто не пострадал. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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|Происшествия
|01.04.2018 13:11
Импортный автобус полностью сгорел в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании техники, припаркованной на улице Автотранспортной, поступил на пульт дежурного в субботу вечером. К моменту прибытия пожарных расчетов автобус “MAN”, выпущенный в 1984 году, был полностью объят пламенем. По мнению специалистов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. По имеющимся на данный момент сведениям, водитель автобуса как раз занимался его ремонтом. К счастью, от огня никто не пострадал.
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|Происшествия
|01.04.2018 11:05
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в аварии со скорой помощью в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102”, сегодня в 6 часов 50 минут утра на перекрестке проспектов Ленина и Металлургов столкнулись карета скорой помощи “Mercedes-Benz” и “Лада Гранта.” По предварительным данным, 59-летний водитель скорой с включенными сиреной и мигалкой проехал на красный свет и врезался в легковое авто. При столкновении пострадали 12-летняя девочка - пассажир “Лады”, 68-летний водитель легковушки и 24-летняя фельдшер скорой помощи.
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|Происшествия
|01.04.2018 10:07
Сигнал о возгорании в одном из помещений дома №15 по улице Рабоче-Крестьянской поступил на пульт дежурного в 9:10. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №20. Они потушили пламя, распространившееся на площади 5 квадратных метров, в 9:26. Погибших и пострадавших нет. В каком именно помещении произошло возгорание, пока не сообщается. По имеющимся сведениям, в этом доме, помимо комитета по делам национальностей и казачества, также размещаются редакция газеты “Казачий круг”, казачий центр госслужбы и другие организации.
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|Общество
|01.04.2018 09:59 (Обновлено: 01.04.2018 13:59)
Министерство культуры РФ выделило 3 миллиона рублей на проведение в Волгограде международного фестиваля фильмов военной тематики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, мероприятие должно пройти в мае этого года. На фестивале представят не менее 30 фильмов – как отечественных, так и зарубежных, в жанре игрового и неигрового кино, год выпуска картин – не ранее 1942 года. Также организатор кинофестиваля должен обеспечить участие в мероприятии профессиональных кинематографистов, их работу в жюри, наполняемость залов не менее 85% от количества имеющихся мест, проведение круглых столов, творческих встреч во время фестиваля.
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|Общество
|01.04.2018 09:34
Сегодня открылась навигация на судоходных водоёмах Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Однако выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров, запрещён. Не стоит спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им. К плаванию будут допущены маломерные суда, прошедшие техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области, предупредили в ведомстве. В прошлом году, напомним, сезон навигации был закрыт в конце ноября.
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|Расследования
|01.04.2018 08:34
К 10 месяцам колонии строгого режима приговорен житель Камышина за попытку кражи из сетевого магазина пяти бутылок спиртного. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор суда, в декабре 2017 года камышанин пытался вынести под одеждой из гипермаркета, не заплатив, две бутылки водки по 0,7 л., две бутылки водки объемом 0,5 л. и горькую настойку 0,7 л. Стоимость товара, который он хотел украсть, оценивается почти в 9 тысяч рублей. Мужчина сумел пройти мимо кассы, но был задержан на выходе из магазина сотрудниками охраны. Свою вину он полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без...
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|Общество
|01.04.2018 05:40
Восемь миллионов рублей выделено на ремонт в здании госпиталя ФКУЗ "МСЧ МВД России по Волгоградской области". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, два электронных аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта помещений госпиталя объявило ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Волгоградской области". В госпитале, который был построен более 40 лет назад, заменят окна и двери, помещения капитально отремонтируют, заменят проводку, установят новые светильники, умывальники, повесят жалюзи и пр. Напомним, что десять лет назад на ремонт госпиталя МВД собирал деньги с подчиненных Михаил Цукрук, который в то время возглавлял ГУ...
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|Расследования
|31.03.2018 20:28
По факту гибели двоих молодых людей в Центральном районе Волгограда СУ СК России по региону проводит проверку. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщение об обнаружении в одной из квартир дома №51 по улице Советской тел погибших поступило около 13:00. 20-летний парень и его 19-летняя девушка, по предварительным данным, умерли от отравления угарным газом. Известно, что на кухне работала электрическая принудительная вытяжка, а в ванной была включена горячая вода. Погибшие учились в одном из волгоградских вузов. Там их характеризовали положительно.
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|Спорт
|31.03.2018 18:50
Победой “Ротор-Волгоград” закончилась его выездная встреча с Санкт-Петербургской командой “Зенит-2”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 30 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства России по футболу состоялся в северной столице на стадионе “Петровский МСА”. В первой половине первого тайма команды шли практически на равных. Так, опасный удар по воротам “Зенита” провел на 18 минуте Максим Вотинов, воспитанник петербургской школы, нападающий ФК “Ротор-Волгоград”. Через минуту хозяева поля провели контратаку. Но открыть счет в первой половине встречи не удалось ни одной из команд. Во втором тайме футболисты из Волгограда активизировались и создали у ворот петербуржцев несколько опасных моментов. На 65 минуте атаку ворот “Зенита” провели...
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|Происшествия
|31.03.2018 18:16
Двое молодых людей погибли от отравления угарным газом в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, трагедия произошла сегодня днем в одной из квартир дома №51 по улице Советской. 19-летняя девушка и 20-летний юноша умерли еще до приезда врачей. По предварительным сведениям, “виновницей” случившегося стала газовая колонка.
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|Экономика
|31.03.2018 15:40
МУП «Метроэлектротранс» просит согласия у депутатов Волгоградской гордумы на продажу имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения, речь идет о здании диспетчерской площадью около 40 кв.м. по адресу Проспект Ленина, 67в. По мнению представителей предприятия, рыночная стоимость диспетчерской «будки» составляет 400 тысяч рублей. На предприятии мотивировал продажу диспетчерской в связи с ее ненадобностью и желанием улучшить финансовое положение предприятия за счет продажи недвижимости. Впрочем, как отмечают аудиторы КСП Волгограда, вырученные средства особой погоды в финансовом состоянии предприятия, которое можно назвать критическим, не сделают. Так, по итогам 9 месяцев прошлого года убытки МУП «Метроэлектротранс» составили более 182...
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1 апреля 16:28
1 апреля 16:14
В Волгоградской области в начале года снизилась смертность
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30 марта 16:29
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30 марта 14:32
Аналитика
1 апреля 16:14
В Волгоградской области в начале года снизилась смертность
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26 марта 20:00
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