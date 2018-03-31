Повышение проезда в автобусах «Волжский-Волгоград» пассажиры приняли как первоапрельскую шутку

В Волгоградской области в январе-феврале 2018 года от всех причин смерти скончались 5566 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, за этот же период 2017 года количество ушедших из жизни было больше – 5959 человек. При этом снизилась смертность практически от всех основных видов заболеваний. Так, новообразования стали причиной смерти в этом году 861 человека, тогда как за первые два месяца прошлого года количество умерших от этого заболевания было больше – 976 человек. Также снизилось количество ушедших из жизни из-за болезней органов дыхания – за январь-февраль 2018 года – 147 человек, за аналогичный период прошлого года –...

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