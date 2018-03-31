Суд закрыл фейковую маршрутку в Волгоградской области

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области к НП "Союз независимых предпринимателей" о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок и карт регулярных перевозок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, 20 июля 2016 года НП "Союз независимых предпринимателей" было выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту № 115 "г. Волжский (27 мкр) – г. Волгоград (рынок ТЗР)".

В 2017 году в комитет поступила информация о том, что перевозчик ненадлежащим образом выполняет принятые на себя обязательства в части осуществления перевозок пассажиров, а именно: несоблюдение количества выполняемых рейсов, предусмотренного расписанием движения транспортных средств. Летом этого же года чиновники комитета провели внеплановый рейд и зафиксировали факт неприбытия одного из автобусов на конечную остановку, согласно расписанию. В результате рассмотрения дела исковое заявление чиновников комитета было удовлетворено и теперь маршрут №115 прекратил свое существование. Впрочем, на самом деле суд закрыл фейковый маршрут, который в реальности не работал уже несколько лет. Как говорится, спохватились…



