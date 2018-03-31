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Происшествия
 01.04.2018 10:07

В Волгограде потушили здание комитета по делам национальностей и казачества

Сигнал о возгорании в одном из помещений дома №15 по улице Рабоче-Крестьянской поступил на пульт дежурного в 9:10. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №20. Они потушили пламя, распространившееся на площади 5 квадратных метров, в 9:26. Погибших и пострадавших нет. В каком именно помещении произошло возгорание,  пока не сообщается. По имеющимся сведениям,  в этом доме, помимо комитета по делам национальностей и казачества, также размещаются редакция газеты “Казачий круг”, казачий центр госслужбы и другие организации. 

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Происшествия 01.04.2018 11:05

Школьница, водитель и фельдшер пострадали в ДТП со скорой помощью в Волгограде Три  человека, в том числе ребенок, пострадали в аварии со скорой помощью в Краснооктябрьском районе.  Как сообщили ИА “Высота 102”, сегодня в 6 часов 50 минут утра на перекрестке проспектов Ленина и Металлургов столкнулись карета скорой помощи “Mercedes-Benz” и “Лада Гранта.” По предварительным данным, 59-летний водитель скорой с включенными сиреной и мигалкой проехал на красный свет и врезался в легковое авто. При столкновении пострадали  12-летняя девочка - пассажир “Лады”, 68-летний водитель легковушки и  24-летняя фельдшер скорой помощи.
Прочитана: 856 раз
Общество 01.04.2018 09:59

Министерство культуры РФ выделило 3 миллиона рублей на проведение в Волгограде международного фестиваля фильмов военной тематики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, мероприятие должно пройти в мае этого года. На фестивале представят  не менее 30 фильмов – как отечественных, так и зарубежных, в жанре игрового и неигрового кино, год выпуска картин – не ранее 1942 года. Также организатор кинофестиваля должен обеспечить участие в мероприятии профессиональных кинематографистов, их работу в жюри, наполняемость залов не менее 85% от количества имеющихся мест,  проведение круглых столов, творческих встреч во время фестиваля. 
Прочитана: 382 раз
Общество 01.04.2018 09:34

Сегодня открылась навигация на судоходных водоёмах Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Однако выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров,  запрещён. Не стоит спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им. К плаванию будут допущены маломерные суда, прошедшие техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области, предупредили в ведомстве. В прошлом году, напомним, сезон навигации был закрыт в конце ноября. 
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Расследования 01.04.2018 08:34

К 10 месяцам колонии строгого режима приговорен житель Камышина за попытку кражи из сетевого магазина пяти бутылок спиртного. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор суда, в декабре 2017 года камышанин пытался вынести под одеждой из гипермаркета, не заплатив, две бутылки водки по 0,7 л., две бутылки водки объемом 0,5 л. и горькую настойку 0,7 л. Стоимость товара, который он хотел украсть, оценивается почти в 9 тысяч рублей. Мужчина сумел пройти мимо кассы, но был задержан на выходе из магазина сотрудниками охраны. Свою вину он полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без...
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Общество 01.04.2018 05:40

В Волгограде госпиталь МВД дождался капитального ремонта Восемь миллионов рублей выделено на ремонт в здании госпиталя ФКУЗ "МСЧ МВД России по Волгоградской области". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, два электронных аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта помещений госпиталя объявило ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Волгоградской области". В госпитале, который был построен более 40 лет назад, заменят окна и двери, помещения капитально отремонтируют, заменят проводку, установят новые светильники, умывальники, повесят жалюзи и пр.  Напомним, что десять лет назад на ремонт госпиталя МВД собирал деньги с подчиненных Михаил Цукрук, который в то время возглавлял ГУ...
Прочитана: 2732 раз
Расследования 31.03.2018 20:28

По факту гибели  двоих молодых людей в Центральном районе Волгограда СУ СК России по региону проводит проверку. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщение об обнаружении  в одной из квартир дома №51 по улице Советской тел погибших поступило около 13:00.  20-летний парень и его 19-летняя девушка, по предварительным данным, умерли от отравления угарным газом. Известно, что на кухне работала электрическая принудительная вытяжка, а в ванной была включена горячая вода.  Погибшие учились в  одном из волгоградских вузов. Там их характеризовали положительно. 
Прочитана: 20056 раз
Спорт 31.03.2018 18:50

Победой “Ротор-Волгоград” закончилась его выездная встреча с Санкт-Петербургской командой “Зенит-2”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 30 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства России по футболу состоялся в северной столице на стадионе “Петровский МСА”. В первой половине первого тайма команды шли практически на равных. Так, опасный удар по воротам “Зенита” провел на 18 минуте Максим Вотинов, воспитанник петербургской школы, нападающий ФК “Ротор-Волгоград”. Через минуту хозяева поля провели контратаку. Но открыть счет в первой половине встречи не удалось ни одной из команд.   Во втором тайме футболисты из Волгограда активизировались и создали у ворот петербуржцев несколько опасных моментов. На 65 минуте атаку ворот “Зенита” провели...
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Происшествия 31.03.2018 18:16

Двое молодых людей погибли от отравления угарным газом в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, трагедия произошла сегодня днем в одной из квартир дома №51 по улице Советской. 19-летняя девушка и 20-летний юноша умерли еще до приезда врачей.  По предварительным  сведениям, “виновницей” случившегося стала газовая колонка.
Прочитана: 3894 раз
Экономика 31.03.2018 15:40

МУП «Метроэлектротранс» просит согласия у депутатов Волгоградской гордумы на продажу имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения, речь идет о здании диспетчерской площадью около 40 кв.м. по адресу Проспект Ленина, 67в. По мнению представителей предприятия, рыночная стоимость диспетчерской «будки» составляет 400 тысяч рублей. На предприятии мотивировал продажу диспетчерской в связи с ее ненадобностью и желанием улучшить финансовое положение предприятия за счет продажи недвижимости. Впрочем, как отмечают аудиторы КСП Волгограда, вырученные средства особой погоды в финансовом состоянии предприятия, которое можно назвать критическим, не сделают. Так, по итогам 9 месяцев прошлого года убытки МУП «Метроэлектротранс» составили более 182...
Прочитана: 3929 раз
Расследования 31.03.2018 15:08

Власти Калача-на-Дону в Волгоградской области не боятся "Зимней вишни" Городской спортивный зал «Водник» в Калаче-на-Дону Волгоградской области вот уже почти шесть лет принимает детей и взрослых, несмотря на то, что разрешение на ввод в эксплуатацию данного здания органом местного самоуправления получено не было. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Волгоградской региональной общественной организации «Спортивное достояние» Роман Мингазов, и дети, и взрослые подвергаются опасности, приходя на тренировки в здание, которое, по сути, не должно функционировать. Данный факт был подтвержден и в результате прокурорской проверки. Так, прокурор района Тимофей Занин еще в октябре  прошлого года в представлении потребовал от главы Калачевского городского поселения Владимира Кришталя принять в течение месяца «конкретные меры...
Прочитана: 9117 раз
Расследования 31.03.2018 13:14

К штрафу в размере 20 тысяч рублей за самовольное оставление воинской части приговорен контрактник, проходивший службу в Волгограде. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Волгоградского гарнизонного суда. По материалам дела, военнослужащий в конце ноября 2017 года покинул расположение части в поселке Максима Горького, желая отдохнуть. Он не явился к положенному времени, установленному регламентом, а ухал в Ставропольский край к маме, где проводил время по своему усмотрению. В Волгограде он служил с мая 2017 года, а контракт у него был подписан на три года. После самовольного отдыха он прибыл в военный следственный отдел по Волгоградскому гарнизону и...
Прочитана: 2299 раз
Общество 31.03.2018 11:25

В Волгоградской области  спасатели готовы к встрече паводка, об этом ИА “Высота 102” заявил начальник Краснослободского филиала южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС  России Андрей Акрамовский. На вооружении 72 бойцов отряда состоит восемь единиц современной техники повышенной проходимости: снегоболотоход “Бобр”, тягачи-вездеходы, судно на воздушной подушке “Хивус” и  другие. Сейчас поисковикам тоже хватает работы - приходится эвакуировать со ставшего хрупким льда любителей зимней рыбалки. Подробности - в видеосюжете.
Прочитана: 7259 раз
Экология 31.03.2018 10:38

Министерство ЖКХ Ростовской области заключило соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с волгоградской ГК «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, соглашение подписано на 10 лет. Статус регионального оператора присвоен по итогам конкурсного отбора в зоне деятельности Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) Ростовской области, в состав которого входят столица субъекта Ростов-на-Дону и Мясниковский район. Региональный оператор будет обслуживать население численностью более 1 млн. человек. На территории субъекта - эта вторая зона деятельности компании. В конце прошлого года ГК «Чистый город» стала региональным оператором и инвестором строительства мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК. «В Мясниковском МЭОК компания...
Прочитана: 3680 раз
Общество 31.03.2018 09:07

Абоненты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут ускорить процесс получения документа на оплату электроэнергии. Для этого достаточно подписаться в «личном кабинете» на сайте компании на получение квитанции в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в отличие от бумажного аналога она рассылается буквально на следующий день после формирования биллинговой системой и ее можно оплатить уже 1 числа месяца, следующего за отчетным. «Электронный счет  всегда под рукой в компьютере или смартфоне. Электронные квитанции не теряются, их всегда можно распечатать из «личного кабинета» и здесь же оплатить банковской картой», – отмечают в компании.   Подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции можно...
Прочитана: 1298 раз
Происшествия 31.03.2018 09:06

В Волгограде человек погиб и двое пострадали в ДТП на обледеневшей дороге Один человек погиб, по предварительным данным, в аварии в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, сегодня утром на улице Ангарской, неподалеку от лечебно-исправительного учреждения №15, столкнулись грузовой микроавтобус “ГАЗель” и “ВАЗ” седьмой модели. Причины и обстоятельства происшествия, а также сведения о точном количестве пострадавших уточняются. По словам побывавших на месте ДТП горожан, дорога там покрыта льдом и очень скользкая. Как уточнили информагентству в экстренных службах региона, погибший 40-летний мужчина. При столкновении машин получили серьезные множественные  травмы  двое мужчин 30 и 28 лет. Все они находились в легковом авто. Пострадавшие госпитализированы в БСМП №25. ...
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