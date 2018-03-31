В Волгоградской области открылась навигация

Сегодня открылась навигация на судоходных водоёмах Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Однако выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров, запрещён.

Не стоит спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им. К плаванию будут допущены маломерные суда, прошедшие техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области, предупредили в ведомстве. В прошлом году, напомним, сезон навигации был закрыт в конце ноября.



