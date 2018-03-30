К штрафу в размере 20 тысяч рублей за самовольное оставление воинской части приговорен контрактник, проходивший службу в Волгограде. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Волгоградского гарнизонного суда. По материалам дела, военнослужащий в конце ноября 2017 года покинул расположение части в поселке Максима Горького, желая отдохнуть. Он не явился к положенному времени, установленному регламентом, а ухал в Ставропольский край к маме, где проводил время по своему усмотрению. В Волгограде он служил с мая 2017 года, а контракт у него был подписан на три года. После самовольного отдыха он прибыл в военный следственный отдел по Волгоградскому гарнизону и...

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