Победой “Ротор-Волгоград” закончилась его выездная встреча с Санкт-Петербургской командой “Зенит-2”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 30 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства России по футболу состоялся в северной столице на стадионе “Петровский МСА”. В первой половине первого тайма команды шли практически на равных. Так, опасный удар по воротам “Зенита” провел на 18 минуте Максим Вотинов, воспитанник петербургской школы, нападающий ФК “Ротор-Волгоград”. Через минуту хозяева поля провели контратаку. Но открыть счет в первой половине встречи не удалось ни одной из команд.

Во втором тайме футболисты из Волгограда активизировались и создали у ворот петербуржцев несколько опасных моментов. На 65 минуте атаку ворот “Зенита” провели волгоградцы, однако вратарь хозяев Михаил Кержаков смог взять мяч. На 69 минуте мяч, посланный полузащитником “Ротора-Волгограда” Никитой Бурмистровым, прошел в считанных сантиметрах от штанги. А на 76 минуте волгоградцы буквально затолкнули мяч в ворота хозяев. Правда, судья увидел нарушение, и гол не был засчитан. На 84 минуте нападающий “Зенита-2” Даниил Лесовой ответил опасным ударом по воротам волгоградской команды.

Ситуация изменилась на 88 минуте. Гол хозяевам поля забил полузащитник волгоградской команды Олег Николаев. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу футболистов "Ротора-Волгограда".

Отметим, что к началу встречи “Ротор-Волгоград” с 29 очками находился на 18 месте, “Зенит-2”, имея столько же очков на счету, располагался в турнирной таблице строчкой ниже.



