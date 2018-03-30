|Происшествия
|31.03.2018 18:16
Парень и девушка насмерть угорели в центре Волгограда
Двое молодых людей погибли от отравления угарным газом в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, трагедия произошла сегодня днем в одной из квартир дома №51 по улице Советской. 19-летняя девушка и 20-летний юноша умерли еще до приезда врачей. По предварительным сведениям, “виновницей” случившегося стала газовая колонка.
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Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в...
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Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о...
|Расследования
|31.03.2018 20:28
По факту гибели двоих молодых людей в Центральном районе Волгограда СУ СК России по региону проводит проверку. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщение об обнаружении в одной из квартир дома №51 по улице Советской тел погибших поступило около 13:00. 20-летний парень и его 19-летняя девушка, по предварительным данным, умерли от отравления угарным газом. Известно, что на кухне работала электрическая принудительная вытяжка, а в ванной была включена горячая вода. Погибшие учились в одном из волгоградских вузов. Там их характеризовали положительно.
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|Спорт
|31.03.2018 18:50
Победой “Ротор-Волгоград” закончилась его выездная встреча с Санкт-Петербургской командой “Зенит-2”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 30 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства России по футболу состоялся в северной столице на стадионе “Петровский МСА”. В первой половине первого тайма команды шли практически на равных. Так, опасный удар по воротам “Зенита” провел на 18 минуте Максим Вотинов, воспитанник петербургской школы, нападающий ФК “Ротор-Волгоград”. Через минуту хозяева поля провели контратаку. Но открыть счет в первой половине встречи не удалось ни одной из команд. Во втором тайме футболисты из Волгограда активизировались и создали у ворот петербуржцев несколько опасных моментов. На 65 минуте атаку ворот “Зенита” провели...
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|Экономика
|31.03.2018 15:40
МУП «Метроэлектротранс» просит согласия у депутатов Волгоградской гордумы на продажу имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения, речь идет о здании диспетчерской площадью около 40 кв.м. по адресу Проспект Ленина, 67в. По мнению представителей предприятия, рыночная стоимость диспетчерской «будки» составляет 400 тысяч рублей. На предприятии мотивировал продажу диспетчерской в связи с ее ненадобностью и желанием улучшить финансовое положение предприятия за счет продажи недвижимости. Впрочем, как отмечают аудиторы КСП Волгограда, вырученные средства особой погоды в финансовом состоянии предприятия, которое можно назвать критическим, не сделают. Так, по итогам 9 месяцев прошлого года убытки МУП «Метроэлектротранс» составили более 182...
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|Расследования
|31.03.2018 15:08
Городской спортивный зал «Водник» в Калаче-на-Дону Волгоградской области вот уже почти шесть лет принимает детей и взрослых, несмотря на то, что разрешение на ввод в эксплуатацию данного здания органом местного самоуправления получено не было. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Волгоградской региональной общественной организации «Спортивное достояние» Роман Мингазов, и дети, и взрослые подвергаются опасности, приходя на тренировки в здание, которое, по сути, не должно функционировать. Данный факт был подтвержден и в результате прокурорской проверки. Так, прокурор района Тимофей Занин еще в октябре прошлого года в представлении потребовал от главы Калачевского городского поселения Владимира Кришталя принять в течение месяца «конкретные меры...
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|Расследования
|31.03.2018 13:14
К штрафу в размере 20 тысяч рублей за самовольное оставление воинской части приговорен контрактник, проходивший службу в Волгограде. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Волгоградского гарнизонного суда. По материалам дела, военнослужащий в конце ноября 2017 года покинул расположение части в поселке Максима Горького, желая отдохнуть. Он не явился к положенному времени, установленному регламентом, а ухал в Ставропольский край к маме, где проводил время по своему усмотрению. В Волгограде он служил с мая 2017 года, а контракт у него был подписан на три года. После самовольного отдыха он прибыл в военный следственный отдел по Волгоградскому гарнизону и...
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|Общество
|31.03.2018 11:25
В Волгоградской области спасатели готовы к встрече паводка, об этом ИА “Высота 102” заявил начальник Краснослободского филиала южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Акрамовский. На вооружении 72 бойцов отряда состоит восемь единиц современной техники повышенной проходимости: снегоболотоход “Бобр”, тягачи-вездеходы, судно на воздушной подушке “Хивус” и другие. Сейчас поисковикам тоже хватает работы - приходится эвакуировать со ставшего хрупким льда любителей зимней рыбалки. Подробности - в видеосюжете.
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|Экология
|31.03.2018 10:38
Министерство ЖКХ Ростовской области заключило соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с волгоградской ГК «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, соглашение подписано на 10 лет. Статус регионального оператора присвоен по итогам конкурсного отбора в зоне деятельности Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) Ростовской области, в состав которого входят столица субъекта Ростов-на-Дону и Мясниковский район. Региональный оператор будет обслуживать население численностью более 1 млн. человек. На территории субъекта - эта вторая зона деятельности компании. В конце прошлого года ГК «Чистый город» стала региональным оператором и инвестором строительства мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК. «В Мясниковском МЭОК компания...
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|Общество
|31.03.2018 10:29
Двоих молодых людей, жителей Клетского района Волгоградской области, подозреваемых в автоугоне, задержали полицейские благодаря бдительности волгоградцев. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в середине марта в Советском районе Волгограда был угнан автомобиль “Лада Самара”. С записей камер, установленных на находившейся неподалеку АЗС, удалось получить снимки преступников. Фотографии были опубликованы в СМИ. Злоумышленников затем по сигналу жителей опознали и задержали. Теперь парням 16 и 18 лет грозит до пяти лет тюрьмы. Как выяснили полицейские, горе-угонщики, похитив авто, спрятали его у себя в гараже. Машину они планировали разобрать на запчасти. Сейчас автомобиль возвращен хозяину.
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|Общество
|31.03.2018 09:07
Абоненты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут ускорить процесс получения документа на оплату электроэнергии. Для этого достаточно подписаться в «личном кабинете» на сайте компании на получение квитанции в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в отличие от бумажного аналога она рассылается буквально на следующий день после формирования биллинговой системой и ее можно оплатить уже 1 числа месяца, следующего за отчетным. «Электронный счет всегда под рукой в компьютере или смартфоне. Электронные квитанции не теряются, их всегда можно распечатать из «личного кабинета» и здесь же оплатить банковской картой», – отмечают в компании. Подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции можно...
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|Происшествия
|31.03.2018 09:06
Один человек погиб, по предварительным данным, в аварии в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, сегодня утром на улице Ангарской, неподалеку от лечебно-исправительного учреждения №15, столкнулись грузовой микроавтобус “ГАЗель” и “ВАЗ” седьмой модели. Причины и обстоятельства происшествия, а также сведения о точном количестве пострадавших уточняются. По словам побывавших на месте ДТП горожан, дорога там покрыта льдом и очень скользкая. Как уточнили информагентству в экстренных службах региона, погибший 40-летний мужчина. При столкновении машин получили серьезные множественные травмы двое мужчин 30 и 28 лет. Все они находились в легковом авто. Пострадавшие госпитализированы в БСМП №25. ...
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|Аналитика
|30.03.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: На родную землю после реставрации вернулось казачье знамя времен Кавказской войны. В Волгограде отрепетировали эвакуацию крупнейшего ТРЦ. От потопа до пожара лишь шаг - талая вода заливает электрощитки в доме на улице Землячки. В Волгограде поймали банду любителей чужой бытовой техники и запчастей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|30.03.2018 18:34 (Обновлено: 30.03.2018 18:35)
В селе Студено-Яблоновка Городищенского района Волгоградской области восстановили мост, который связывал населенный пункт с «большой землей». Об этом рассказали ИА «Высота 102» местные жители. Напомним, на днях из-за подъема уровня воды в местном пруду в селе разрушился мост и две дамбы. В результате село оказалось «разрезанным» на две части, а жителям, которые работают в Волгограде, приходилось вплавь преодолевать водную преграду.
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|Расследования
|30.03.2018 18:28 (Обновлено: 30.03.2018 19:30)
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Побои" в отношении 17-летней учащейся профучилища (ПУ), подозреваемой в избиении двух несовершеннолетних девочек в Ленинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, драку запечатлел один из учащихся ПУ на камеру телефона. Эту видеозапись 19 марта обнаружили педагоги ПУ и обратились с ней в полицию. Инспекторы ПДН выяснили, что 17 марта 17-летняя и три 15-летние учащиеся ПУ в ходе конфликта нанесли несколько ударов 14-летней и 12-летней школьницам. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ "Побои". В отношении остальных несовершеннолетних вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем,...
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|Общество
|30.03.2018 16:48
В волгоградском регионе Приволжской железной дороги завершаются мероприятия по вскрытию от снега водоотводных и инженерных сооружений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, железнодорожники очищают от снега и растительности кюветы, водоотводные и нагорные канавы, расположенные вблизи железной дороги, а также трубы под железнодорожным полотном и малые мосты. Уже проверено более 290,2 км кюветов, свыше 98,8 км нагорных канав, 755,9 км водоотводных канав, 309 мостов и 570 труб. Кроме того, специалистами проинспектировано 13 плотин, расположенных выше уровня и вблизи железнодорожного полотна. На территории Волгоградского региона развернуты 8 водомерных постов, расположенных на таких реках Волгоградской области как Медведица, Иловля, Бузулук, Дон, Чир и...
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|Происшествия
|30.03.2018 16:29 (Обновлено: 30.03.2018 16:36)
Лишилась квартиры жительница Волжского, которая задолжала АО "Банк Жилищного Финансирования" значительную сумму. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, ранее должницу предупреждали о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, давали срок для добровольного выселения. Однако женщина покидать квартиру отказалась. Судебный пристав–исполнитель совместно с представителем взыскателя выселили гражданку. Ее имущество было описано, замки заменены, квартира опечатана.
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31 марта 18:50
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Парень и девушка насмерть угорели в центре Волгограда
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Происшествия
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Парень и девушка насмерть угорели в центре Волгограда
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