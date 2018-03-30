В Волгоградской области возбудили дело после избиения двух школьниц девочками-подростками

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Побои" в отношении 17-летней учащейся профучилища (ПУ), подозреваемой в избиении двух несовершеннолетних девочек в Ленинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, драку запечатлел один из учащихся ПУ на камеру телефона. Эту видеозапись 19 марта обнаружили педагоги ПУ и обратились с ней в полицию. Инспекторы ПДН выяснили, что 17 марта 17-летняя и три 15-летние учащиеся ПУ в ходе конфликта нанесли несколько ударов 14-летней и 12-летней школьницам. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ "Побои". В отношении остальных несовершеннолетних вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье. В настоящее время они поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, решается вопрос о помещении их в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области.



