ВТБ начал автоматическую инкассацию магазинов АШАН

Банк ВТБ и АШАН запустили пилотный проект по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для инкассации выручки компании. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в марте в одном из крупноформатных магазинов торговой сети АШАН в Москве была установлена АДМ, позволяющая автоматически проверять подлинность купюр, производить пересчет инкассируемых средств и зачислять их на счет компании в онлайн-режиме.

АДМ позволяет оптимизировать процесс инкассации как для компании, так и для банка, поскольку он имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией. Размещенная на территории магазина АШАН автоматизированная депозитная машина обеспечила возможность компании сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7, а также сократить количество заездов инкассаторской машины.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «ВТБ имеет значительный опыт разработки и реализации транзакционных решений для клиентов с использованием автоматической депозитной машины. Мы предлагаем своим клиентам максимально простое и быстрое внедрение технологии и комплексное обслуживание АДМ, в том числе, за счет того, что интегратор решения, компания «МультиКарта», входит в состав группы ВТБ».