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Экономика
 30.03.2018 17:44

ВТБ начал автоматическую инкассацию магазинов АШАН

Банк ВТБ и АШАН запустили пилотный проект по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для инкассации выручки компании. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в марте в одном из крупноформатных магазинов торговой сети АШАН в Москве была установлена АДМ, позволяющая автоматически проверять подлинность купюр, производить пересчет инкассируемых средств и зачислять их на счет компании в онлайн-режиме. 
АДМ позволяет оптимизировать процесс инкассации как для компании, так и для банка, поскольку он имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией. Размещенная на территории магазина АШАН автоматизированная депозитная машина обеспечила возможность компании сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7, а также сократить количество заездов инкассаторской машины.  
Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «ВТБ имеет значительный опыт разработки и реализации транзакционных решений для клиентов с использованием автоматической депозитной машины. Мы предлагаем своим клиентам максимально простое и быстрое внедрение технологии  и комплексное обслуживание АДМ, в том числе, за счет того, что интегратор решения, компания «МультиКарта», входит в состав группы ВТБ».

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Спасатели восстановили связь села под Волгоградом с «большой землей» В селе Студено-Яблоновка Городищенского района Волгоградской области восстановили мост, который связывал населенный пункт с «большой землей». Об этом рассказали ИА «Высота 102» местные жители. Напомним, на днях из-за подъема уровня воды в местном пруду в селе разрушился мост и две дамбы. В результате село оказалось «разрезанным» на две части, а жителям, которые работают в Волгограде, приходилось вплавь преодолевать водную преграду. 
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Расследования 30.03.2018 18:28 (Обновлено: 30.03.2018 18:29)

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Побои" в отношении 17-летней учащейся профучилища (ПУ), подозреваемой в избиении двух несовершеннолетних девочек в Ленинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, драку запечатлел один из учащихся ПУ на камеру телефона. Эту видеозапись 19 марта обнаружили педагоги ПУ и обратились с ней в полицию. Инспекторы ПДН выяснили, что 17 марта 17-летняя и три 15-летние учащиеся ПУ в ходе конфликта нанесли несколько ударов 14-летней и 12-летней школьницам. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ "Побои". В отношении остальных несовершеннолетних вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем,...
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Общество 30.03.2018 16:48

В волгоградском регионе Приволжской железной дороги завершаются мероприятия по вскрытию от снега водоотводных и инженерных сооружений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, железнодорожники очищают от снега и растительности кюветы, водоотводные и нагорные канавы, расположенные вблизи железной дороги, а также трубы под железнодорожным полотном и малые мосты. Уже проверено более 290,2 км кюветов, свыше 98,8 км нагорных канав, 755,9 км водоотводных канав, 309 мостов и 570 труб. Кроме того, специалистами проинспектировано 13 плотин, расположенных выше уровня и вблизи железнодорожного полотна.  На территории Волгоградского региона развернуты 8 водомерных постов, расположенных на таких реках Волгоградской области как Медведица, Иловля, Бузулук, Дон, Чир и...
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Происшествия 30.03.2018 16:29 (Обновлено: 30.03.2018 16:36)

Лишилась квартиры жительница Волжского, которая задолжала АО "Банк Жилищного Финансирования" значительную сумму. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, ранее должницу предупреждали о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, давали срок для добровольного выселения. Однако женщина покидать квартиру отказалась. Судебный пристав–исполнитель совместно с представителем взыскателя выселили гражданку. Ее имущество было описано, замки заменены, квартира опечатана. 
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Общество 30.03.2018 15:04

Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил административное исковое заявление Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области к негосударственному (частному) учреждению «Средняя общеобразовательная школа «На семи ветрах» о ликвидации некоммерческой организации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, основанием для этого стало отсутствие отчетов о деятельности школы за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы, в том числе о персональном составе ее руководящих органов, о расходовании некоммерческой  организацией  денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций. Такие сведения должны были или размещаться в сети интернет, или предоставляться уполномоченному органу. Однако на неоднократные  предупреждения ...
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Общество 30.03.2018 14:32 (Обновлено: 30.03.2018 15:59)

Обещанного 8 лет ждут: в селах-погорельцах Волгоградской области приступают к строительству детских садов Определены подрядчики и заключены государственные контракты на производство работ по строительству трех детских садов в населенных пунктах Камышинского, Руднянского и Котовского районов, пострадавших в результате ландшафтных пожаров в 2010 году. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, социальные объекты на 40 мест каждый возведут в селах Веселово, Русская Бундевка и станица Лапшинская. В каждом детсаду проектами предусмотрены две группы: младшая (для детей от 3 до 5 лет) и старшая (от 5 до 7 лет), а также залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медицинский кабинет, хозяйственные и административные помещения. На прилегающей территории будут оборудованы спортивные...
Прочитана: 2150 раз
Доска позора 30.03.2018 14:31

Уже несколько недель четвертый подъезд дома №66 по улице Землячки заливают талые воды, сообщает ИА “ВЫсота 102”. Вода, текущая с крыши, “встречает” людей у самого входа в подъезд.  Чистый  и благоустроенный, украшенный картинами и цветами, он превратился в болото.  Электрощитки залиты водой до четвертого этажа, а на девятом они несколько раз выгорали. Жильцы по несколько дней сидят без света и всерьез опасаются пожара. И повод для этого есть - последнее замыкание в щитках произошло ночью 17 марта. После чего некоторые отправили своих детей жить к родственникам. Между тем, дом находится на обслуживании УК "Ренесанс", но коммунальщики, по словам...
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Общество 30.03.2018 13:26

В волгоградском Мемориально-историческом музее "поселился" немой свидетель битв казаков с горцами Новый уникальный  экспонат презентован сегодня в Мемориально-историческом музее Волгограда. Это – Георгиевское знамя, которое было вручено 38-му Донскому казачьему полку за особое отличие его личного состава в бою против горцев (мюридов) у дагестанского аула Гели. Подобных сохраненных реликвий в России немного.  Как пояснили ИА «Высота 102» директор государственного НИИ реставрации Дмитрий Антонов и художник-реставратор Софья Мартьянова,  работа над знаменем была непростой – целым оставалась лишь треть полотна. Предположительно, оно хранилось в одной из хуторских церквей 2-ого Донского округа, а в 20-ые годы ХХ века было изъято и передано на хранение в музей обороны Царицына имени Сталина,...
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Аналитика 30.03.2018 12:21 (Обновлено: 30.03.2018 13:13)

Зарплата работников бюджетной сферы Волгоградской области заметно выросла в этом году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в выигрыше остались  все категории работников. Самое высокое повышение зарплаты зафиксировано у врачей. Так, если средняя зарплата этой категории бюджетников за прошлый год составляла около 40 тысяч рублей, то за январь-февраль этого года она выросла до 53543 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в регионе также стал больше зарабатывать. Зарплата медсестер повысилась до 27261 тысячи рублей в этом году, тогда как в прошлом было всего 23028 рублей. Младший медперсонал в этом году «разбогател» до средней зарплаты в 26207 рублей. Волгоградстат...
Прочитана: 3925 раз
Телеком 30.03.2018 11:24

«МегаФон» предложил чемпионские услуги для чемпионских продаж Волгоградским компаниям, работающим вблизи туристических маршрутов и объектов Чемпионата мира по футболу, «МегаФон» предложил удобное «коробочное» решение для эффективных продаж. Оно включает три самые востребованные бизнес-услуги –«8-800», «Виртуальную АТС» и «МегаФон. Таргет»–и дает бонус в виде бесплатной интеграции с CRMи аналитики на полгода. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. В период, когда в Волгоград будут приезжать многочисленные гости, надежная связь с клиентами и эффективные способы их привлечения приобретут особо важное значение. Услуги, базирующиеся на возможностях масштабной скоростной сети МегаФона, помогут предпринимателям решить эти насущные вопросы, повысить конкурентоспособность и эффективно распределить потребительские потоки.  Так,...
Прочитана: 1057 раз
Общество 30.03.2018 11:23

Комитет транспорта Волгоградской области в каланче пакует чемоданы В боевой готовности к переезду из здания пожарной каланчи, расположенной на улице Коммунистической  в центре Волгограда, пребывают сотрудники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", чиновники уже пакуют чемоданы и ждут официального приказа покинуть здание, где, как известно, в скором времени разместится областной краеведческий музей.  Для комитета транспорта приготовили новую жилплощадь недалеко от центра - в Ворошиловском районе Волгограда. Как ожидается,  областное дорожное ведомство переедет в офисное здание по адресу: ул. Елецкая, 1а. Напомним, решение о передаче здания пожарной каланчи краеведческому...
Прочитана: 5202 раз
Общество 30.03.2018 11:12

Дорожки для пешеходов в аэропорту Волгограда выполнят в оттенках серого Комплекс работ по устройству пешеходных зон запланирован на территории аэропорта Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ПАО "МАВ" объявило открытый запрос предложений на устройство дорожек для пешеходов вблизи гостиницы, шлагбаумов и терминалов оплаты. По требованиям заказчика, пешеходные зоны должны быть выложены тротуарной плиткой серого цвета. Здесь также демонтируют старые бордюры и установят новые. Начальная цена контракта составляет более 1,6 миллиона рублей. Примечательно, что именно в сером цвете в Волгограде выполнены торговые павильоны и киоски, также оттенкам серого отдается предпочтение и при закупке новых туалетных кабин к ЧМ-2018. Напомним, в настоящее время...
Прочитана: 761 раз
Общество 30.03.2018 11:11

Новый электронный аукцион в сфере дорожного строительства объявлен в Волгограде. Во второй половине апреля определится исполнитель контракта на комплексную реконструкцию еще одной автодороги общегородского значения. В течение ближайшего месяца на улице Героев Тулы в границах выезда на г. Волжский и улицы Латошинской начнутся масштабные работы по восстановлению дорожного полотна и прилегающей к дороге инфраструктуры. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда.  Улица Героев Тулы была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого в Волгоградской агломерации. После выделения дополнительных средств из городского и федерального бюджетов и подготовки соответствующей технической документации проект реконструкции было решено реализовать...
Прочитана: 1241 раз
Происшествия 30.03.2018 10:06

Двое мужчин, ограбивших школьника, задержаны в Котово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, на подростка напали около одного из магазинов на улице Коммунистической, угрожая расправой у него отняли все деньги. Наряд вневедомственной охраны по горячим следам задержал разбойников. Как оказалось, на дело пошли двое ранее судимых братьев 20 и 28 лет. Известно, что во время нападения они были сильно пьяны. Задержанные были переданы сотрудникам полиции. Сейчас против них возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 2239 раз
Расследования 30.03.2018 09:48

Житель Камышина, обвиняемый в убийстве новорожденной девочки и избиении ее матери, предстанет перед судом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело уже направлено в судебную инстанцию. В июле прошлого года 18-летний молодой человек вместе с приятелями пришел в гости к 19-летней местной жительнице. В ее доме компания стала распивать спиртные напитки и употреблять токсические вещества. Оставшись наедине с хозяйкой квартиры, злоумышленник попытался склонить её к интимной близости. Но получив отказ, накинулся на нее с кулаками. В это время в комнате заплакала новорождённая дочь избитой женщины. Раздраженный громким плачем, мужчина 9 раз...
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Волгоградцы ищут хозяина потерявшейся хаски
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В крупном торговом центре Волгограда «забыли» утвердить проект пожарной сигнализацииКомментарии32
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