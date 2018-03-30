В волгоградском регионе Приволжской железной дороги завершаются мероприятия по вскрытию от снега водоотводных и инженерных сооружений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, железнодорожники очищают от снега и растительности кюветы, водоотводные и нагорные канавы, расположенные вблизи железной дороги, а также трубы под железнодорожным полотном и малые мосты. Уже проверено более 290,2 км кюветов, свыше 98,8 км нагорных канав, 755,9 км водоотводных канав, 309 мостов и 570 труб.

Кроме того, специалистами проинспектировано 13 плотин, расположенных выше уровня и вблизи железнодорожного полотна. На территории Волгоградского региона развернуты 8 водомерных постов, расположенных на таких реках Волгоградской области как Медведица, Иловля, Бузулук, Дон, Чир и Донская Царица. Под особым контролем находятся отметки уровня воды на железнодорожных мостах через реки Медведица и Иловля, а также железнодорожные пути, расположенные вблизи берега Цимлянского водохранилища (Чир – Пост 278 км, Ложки – Пост 278 км). На станциях Арчеда, Суровикино, М.Горький и Петров Вал сформированы противоразмывные поезда со щебнем и лесом. В течение всего периода весеннего паводка в волгоградском регионе Приволжской железной дороги ведется оперативный диспетчерский контроль за состоянием пути и инженерных сооружений.



