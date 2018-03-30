Жительницу Волжского выселили из квартиры за долг банку

Зарплата работников бюджетной сферы Волгоградской области заметно выросла в этом году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в выигрыше остались все категории работников. Самое высокое повышение зарплаты зафиксировано у врачей. Так, если средняя зарплата этой категории бюджетников за прошлый год составляла около 40 тысяч рублей, то за январь-февраль этого года она выросла до 53543 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в регионе также стал больше зарабатывать. Зарплата медсестер повысилась до 27261 тысячи рублей в этом году, тогда как в прошлом было всего 23028 рублей. Младший медперсонал в этом году «разбогател» до средней зарплаты в 26207 рублей. Волгоградстат...

Прочитана: 3925 раз