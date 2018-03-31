В Волгоградской области рецидивиста отправили в тюрьму за попытку кражи водки из магазина

К 10 месяцам колонии строгого режима приговорен житель Камышина за попытку кражи из сетевого магазина пяти бутылок спиртного. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор суда, в декабре 2017 года камышанин пытался вынести под одеждой из гипермаркета, не заплатив, две бутылки водки по 0,7 л., две бутылки водки объемом 0,5 л. и горькую настойку 0,7 л. Стоимость товара, который он хотел украсть, оценивается почти в 9 тысяч рублей. Мужчина сумел пройти мимо кассы, но был задержан на выходе из магазина сотрудниками охраны. Свою вину он полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без судебного следствия. При назначении наказания суд руководствовался тем, что у мужчины есть алкогольная зависимость, он ранее был судим за совершение тяжкого преступления, имеет отрицательные характеристики по месту отбывания наказания. После вынесения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.



