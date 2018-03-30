В Волгограде суд ликвидировал частную школу

Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил административное исковое заявление Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области к негосударственному (частному) учреждению «Средняя общеобразовательная школа «На семи ветрах» о ликвидации некоммерческой организации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, основанием для этого стало отсутствие отчетов о деятельности школы за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы, в том числе о персональном составе ее руководящих органов, о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций. Такие сведения должны были или размещаться в сети интернет, или предоставляться уполномоченному органу. Однако на неоднократные предупреждения в связи с выявленными нарушениями и на требования об их устранении организация не отреагировала. В связи с чем административный истец просил суд ликвидировать негосударственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «На семи ветрах», исключить сведения о нём из Единого государственного реестра юридических лиц.

Суд решил административное исковое заявление Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области к негосударственному (частному) учреждению «Средняя общеобразовательная школа «На семи ветрах» о ликвидации некоммерческой организации удовлетворить.











