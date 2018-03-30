Абоненты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут ускорить процесс получения документа на оплату электроэнергии. Для этого достаточно подписаться в «личном кабинете» на сайте компании на получение квитанции в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в отличие от бумажного аналога она рассылается буквально на следующий день после формирования биллинговой системой и ее можно оплатить уже 1 числа месяца, следующего за отчетным.

«Электронный счет всегда под рукой в компьютере или смартфоне. Электронные квитанции не теряются, их всегда можно распечатать из «личного кабинета» и здесь же оплатить банковской картой», – отмечают в компании.