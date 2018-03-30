Обещанного 8 лет ждут: в селах-погорельцах Волгоградской области приступают к строительству детских садов









Определены подрядчики и заключены государственные контракты на производство работ по строительству трех детских садов в населенных пунктах Камышинского, Руднянского и Котовского районов, пострадавших в результате ландшафтных пожаров в 2010 году. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, социальные объекты на 40 мест каждый возведут в селах Веселово, Русская Бундевка и станица Лапшинская. В каждом детсаду проектами предусмотрены две группы: младшая (для детей от 3 до 5 лет) и старшая (от 5 до 7 лет), а также залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медицинский кабинет, хозяйственные и административные помещения. На прилегающей территории будут оборудованы спортивные и игровые площадки с навесами, установлены малые архитектурные формы.

Ранее информагентство неоднократно сообщало о неудачных попытках властей Волгоградской области исполнить обязательства по строительству социальных объектов в пострадавших от природных пожаров 2010 года населенных пунктах. Так, после пожаров в селах должны были быть построены детские сады, спортклубы, библиотеки и другие объекты. Однако 12 строек были заморожены по различным причинам. Исправлять ошибки бывших руководителей региона пришлось нынешнему губернатору.

В ноябре 2017 ГУК "Управление капитального строительства" заказало работы по строительству детских садов в селе Русская Бундевка Руднянского района с начальной стоимостью контракта в 66,5 миллиона рублей, в селе Веселово Камышинского района – в 64,1 миллиона рублей, на ст. Лапшинская Котовского района – в 62,2 миллиона рублей. Дошкольные учреждения должны быть построены к осени следующего года. Сегодня администрация региона объявила о начале работ. Однако в официальной информации нет ни слова о том, что построить данные объекты обещали людям еще 8 лет назад после страшных пожаров, бушевавших в их населенных пунктах.

Справка. Ландшафтные пожары в шести районах Волгоградской области начались 2 сентября 2010 года. Последние очаги были потушены вечером 3 сентября в поселке Рудня. В результате ландшафтных пожаров в регионе погибли семь человек, пострадали 32 человека, сгорело 532 строения, в том числе 489 жилых домов, без жилья остались 502 семьи.



