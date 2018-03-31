В Волгограде госпиталь МВД дождался капитального ремонта









Восемь миллионов рублей выделено на ремонт в здании госпиталя ФКУЗ "МСЧ МВД России по Волгоградской области". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, два электронных аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта помещений госпиталя объявило ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Волгоградской области". В госпитале, который был построен более 40 лет назад, заменят окна и двери, помещения капитально отремонтируют, заменят проводку, установят новые светильники, умывальники, повесят жалюзи и пр.

Напомним, что десять лет назад на ремонт госпиталя МВД собирал деньги с подчиненных Михаил Цукрук, который в то время возглавлял ГУ МВД по Волгоградской области. Данный факт фигурировал в уголовном деле генерал-майора, который был приговорен к 2 годам условно. Сейчас деньги на ремонт помещений госпиталя выделяет федеральный бюджет.

На сайте медучреждения указано, что госпиталь оказывает высококвалифицированную специализированную помощь сотрудникам МВД, военнослужащим внутренних войск МВД РФ, сотрудникам МЧС, ФСБ, федеральной службы исполнения наказаний, пенсионерам МВД и членам их семей, вольнонаемным работникам МВД. Мощность госпиталя 160 коек. Палаты рассчитаны на 4-5 человек. Медицинская помощь оказывается на современном уровне за счет тесного взаимодействия с научно-исследовательскими, муниципальными лечебными учреждениями, медицинскими центрами, кафедрами Волгоградского государственного медицинского университета.



