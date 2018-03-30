







Новый уникальный экспонат презентован сегодня в Мемориально-историческом музее Волгограда. Это – Георгиевское знамя, которое было вручено 38-му Донскому казачьему полку за особое отличие его личного состава в бою против горцев (мюридов) у дагестанского аула Гели. Подобных сохраненных реликвий в России немного.

Как пояснили ИА «Высота 102» директор государственного НИИ реставрации Дмитрий Антонов и художник-реставратор Софья Мартьянова, работа над знаменем была непростой – целым оставалась лишь треть полотна. Предположительно, оно хранилось в одной из хуторских церквей 2-ого Донского округа, а в 20-ые годы ХХ века было изъято и передано на хранение в музей обороны Царицына имени Сталина, а затем – в музей-заповедник «Сталинградская битва». Его директор Алексей Васин поблагодарил коллектив музея и реставраторов за эту очень важную работу. Мероприятие прошло при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Как было отмечено на торжественном открытии экспозиции, сегодня вновь начинается жизнь казачьей реликвии, познавшей ярость атак, триумф побед и горечь поражений.

Подробности – в видео ИА «Высота 102»









