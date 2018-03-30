|Аналитика
|30.03.2018 12:21(Обновлено: 30.03.2018 13:13)
Зарплата бюджетников Волгоградской области «рванула» вверх
Зарплата работников бюджетной сферы Волгоградской области заметно выросла в этом году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в выигрыше остались все категории работников. Самое высокое повышение зарплаты зафиксировано у врачей. Так, если средняя зарплата этой категории бюджетников за прошлый год составляла около 40 тысяч рублей, то за январь-февраль этого года она выросла до 53543 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в регионе также стал больше зарабатывать. Зарплата медсестер повысилась до 27261 тысячи рублей в этом году, тогда как в прошлом было всего 23028 рублей. Младший медперсонал в этом году «разбогател» до средней зарплаты в 26207 рублей.
Волгоградстат зафиксировал увеличение зарплаты и у воспитателей детских садов. В этом году средняя зарплата данной категории работников бюджетной сферы составила 25119 рублей, а в прошлом была 23840 рублей. Небольшую прибавку к зарплате получили и учителя. Если в прошлом году они в среднем зарабатывали 25179 рублей, то в начале этого года их средняя зарплата выросла до 26620 рублей.
Увереннее, если исходить из данных Волгоградстата, должны теперь чувствовать себя и работники культуры. Их зарплата за два месяца этого года выросла по сравнению с прошлогодней: с 22669 рублей до 27014 рублей.
Не обидели и соцработников – их средняя зарплата в начале этого года подросла до 26085 рублей.
Но по-прежнему самыми состоятельными среди бюджетников региона выглядят научные работники. Если по итогам 2017 года их средняя зарплата составляла почти 48 тысяч рублей, то за первые два месяца этого года она выросла до 55340 рублей.
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|Общество
|30.03.2018 15:04
Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил административное исковое заявление Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области к негосударственному (частному) учреждению «Средняя общеобразовательная школа «На семи ветрах» о ликвидации некоммерческой организации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, основанием для этого стало отсутствие отчетов о деятельности школы за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы, в том числе о персональном составе ее руководящих органов, о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций. Такие сведения должны были или размещаться в сети интернет, или предоставляться уполномоченному органу. Однако на неоднократные предупреждения ...
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|Общество
|30.03.2018 14:32 (Обновлено: 30.03.2018 15:59)
Обещанного 8 лет ждут: в селах-погорельцах Волгоградской области приступают к строительству детских садов
Определены подрядчики и заключены государственные контракты на производство работ по строительству трех детских садов в населенных пунктах Камышинского, Руднянского и Котовского районов, пострадавших в результате ландшафтных пожаров в 2010 году. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, социальные объекты на 40 мест каждый возведут в селах Веселово, Русская Бундевка и станица Лапшинская. В каждом детсаду проектами предусмотрены две группы: младшая (для детей от 3 до 5 лет) и старшая (от 5 до 7 лет), а также залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медицинский кабинет, хозяйственные и административные помещения. На прилегающей территории будут оборудованы спортивные...
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|Доска позора
|30.03.2018 14:31
Уже несколько недель четвертый подъезд дома №66 по улице Землячки заливают талые воды, сообщает ИА “ВЫсота 102”. Вода, текущая с крыши, “встречает” людей у самого входа в подъезд. Чистый и благоустроенный, украшенный картинами и цветами, он превратился в болото. Электрощитки залиты водой до четвертого этажа, а на девятом они несколько раз выгорали. Жильцы по несколько дней сидят без света и всерьез опасаются пожара. И повод для этого есть - последнее замыкание в щитках произошло ночью 17 марта. После чего некоторые отправили своих детей жить к родственникам. Между тем, дом находится на обслуживании УК "Ренесанс", но коммунальщики, по словам...
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|Общество
|30.03.2018 13:26
Новый уникальный экспонат презентован сегодня в Мемориально-историческом музее Волгограда. Это – Георгиевское знамя, которое было вручено 38-му Донскому казачьему полку за особое отличие его личного состава в бою против горцев (мюридов) у дагестанского аула Гели. Подобных сохраненных реликвий в России немного. Как пояснили ИА «Высота 102» директор государственного НИИ реставрации Дмитрий Антонов и художник-реставратор Софья Мартьянова, работа над знаменем была непростой – целым оставалась лишь треть полотна. Предположительно, оно хранилось в одной из хуторских церквей 2-ого Донского округа, а в 20-ые годы ХХ века было изъято и передано на хранение в музей обороны Царицына имени Сталина,...
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|Телеком
|30.03.2018 11:24
Волгоградским компаниям, работающим вблизи туристических маршрутов и объектов Чемпионата мира по футболу, «МегаФон» предложил удобное «коробочное» решение для эффективных продаж. Оно включает три самые востребованные бизнес-услуги –«8-800», «Виртуальную АТС» и «МегаФон. Таргет»–и дает бонус в виде бесплатной интеграции с CRMи аналитики на полгода. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. В период, когда в Волгоград будут приезжать многочисленные гости, надежная связь с клиентами и эффективные способы их привлечения приобретут особо важное значение. Услуги, базирующиеся на возможностях масштабной скоростной сети МегаФона, помогут предпринимателям решить эти насущные вопросы, повысить конкурентоспособность и эффективно распределить потребительские потоки. Так,...
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|Общество
|30.03.2018 11:23
В боевой готовности к переезду из здания пожарной каланчи, расположенной на улице Коммунистической в центре Волгограда, пребывают сотрудники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", чиновники уже пакуют чемоданы и ждут официального приказа покинуть здание, где, как известно, в скором времени разместится областной краеведческий музей. Для комитета транспорта приготовили новую жилплощадь недалеко от центра - в Ворошиловском районе Волгограда. Как ожидается, областное дорожное ведомство переедет в офисное здание по адресу: ул. Елецкая, 1а. Напомним, решение о передаче здания пожарной каланчи краеведческому...
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|Общество
|30.03.2018 11:12
Комплекс работ по устройству пешеходных зон запланирован на территории аэропорта Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ПАО "МАВ" объявило открытый запрос предложений на устройство дорожек для пешеходов вблизи гостиницы, шлагбаумов и терминалов оплаты. По требованиям заказчика, пешеходные зоны должны быть выложены тротуарной плиткой серого цвета. Здесь также демонтируют старые бордюры и установят новые. Начальная цена контракта составляет более 1,6 миллиона рублей. Примечательно, что именно в сером цвете в Волгограде выполнены торговые павильоны и киоски, также оттенкам серого отдается предпочтение и при закупке новых туалетных кабин к ЧМ-2018. Напомним, в настоящее время...
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|Общество
|30.03.2018 11:11
Новый электронный аукцион в сфере дорожного строительства объявлен в Волгограде. Во второй половине апреля определится исполнитель контракта на комплексную реконструкцию еще одной автодороги общегородского значения. В течение ближайшего месяца на улице Героев Тулы в границах выезда на г. Волжский и улицы Латошинской начнутся масштабные работы по восстановлению дорожного полотна и прилегающей к дороге инфраструктуры. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда. Улица Героев Тулы была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого в Волгоградской агломерации. После выделения дополнительных средств из городского и федерального бюджетов и подготовки соответствующей технической документации проект реконструкции было решено реализовать...
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|Происшествия
|30.03.2018 10:06
Двое мужчин, ограбивших школьника, задержаны в Котово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, на подростка напали около одного из магазинов на улице Коммунистической, угрожая расправой у него отняли все деньги. Наряд вневедомственной охраны по горячим следам задержал разбойников. Как оказалось, на дело пошли двое ранее судимых братьев 20 и 28 лет. Известно, что во время нападения они были сильно пьяны. Задержанные были переданы сотрудникам полиции. Сейчас против них возбуждено уголовное дело.
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|Расследования
|30.03.2018 09:48
Житель Камышина, обвиняемый в убийстве новорожденной девочки и избиении ее матери, предстанет перед судом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело уже направлено в судебную инстанцию. В июле прошлого года 18-летний молодой человек вместе с приятелями пришел в гости к 19-летней местной жительнице. В ее доме компания стала распивать спиртные напитки и употреблять токсические вещества. Оставшись наедине с хозяйкой квартиры, злоумышленник попытался склонить её к интимной близости. Но получив отказ, накинулся на нее с кулаками. В это время в комнате заплакала новорождённая дочь избитой женщины. Раздраженный громким плачем, мужчина 9 раз...
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|Расследования
|30.03.2018 09:35
Гражданин Казахстана Дмитрий Марченко приговорен к пяти годам колонии общего режима за серию разбоев в Волгограде. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Дзержинский районный суд. Установлено, что с мая по август минувшего года он совершил пять нападений на офисы микрофинансовых организаций в Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Он врывался в помещения и угрожая сотрудникам кухонным ножом, забирал наличность из касс. Всего он похитил около 100 тысяч рублей. Известно также, что в этот период мужчина не имел постоянного места жительства. Свою вину Марченко полностью признал. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД...
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|Общество
|30.03.2018 09:23
Аннулирована лицензия МУП городского поселения г.Котово "Водоканал" на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, такое решение принял Арбитражный суд Волгоградской области, куда ведомство обратилось с иском. Поводом для аннулирования лицензии стало то, что МУП неоднократно уклонялся от исполнения предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и условий, выразившиеся в нарушении санитарных правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".
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|Происшествия
|30.03.2018 09:18
Один человек погиб и двое получили травмы, по предварительным данным, в результате аварии в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, в четверг поздно вечером на 640 километре федеральной дороги “Саратов-Волгоград” столкнулись два грузовика. От полученных ран на месте погибла 16-летняя девушка. Двое мужчин, 27 и 37 лет, доставлены в больницу.
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|Спорт
|30.03.2018 09:08
В Волгограде состоится Открытый Кубок по бильярдному спорту памяти Владислава Тырина. В этом профессиональном турнире примут участие около 70-ти сильнейших спортсменов: известные игроки, звезды русского бильярда, в том числе чемпионы Европы и мира, обладатели кубков Европы и России. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы турнира, предварительные игры Кубка пройдут сегодня, 30 марта с 11 часов на профессиональных бильярдных столах клубов «Девятка» и «Дуплет», а финальная встреча начнется в 12 часов в субботу, 31 марта в ТРЦ «АКВАРЕЛЬ». Напомним, Волгоград силен традициями проведения масштабных бильярдных турниров. В 2011 году состоялся Чемпионат Европы,...
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|Общество
|30.03.2018 09:04
Сегодня исполняется 80 лет Александру Георгиевичу Рожнову - первостроителю, председателю Общественной палаты городского округа - город Волжский, активному члену Волжской городской общественной организации "Клуб первостроителей». Биография Александра Георгиевича с самого детства связана с Волжским. Семья приехала в Сталинградскую область в 1951 году, а уже в 1952-ом стала жить в Каменном городке Волжского. Именно так назывались первые капитальные здания города. Окончив школу, Александр ушёл служить на флот, о котором мечтал, учась в школе. Уходил на 4 года, а вернулся через три – пришел вызов на учебу в инженерно-строительный институт. Учился на вечернем отделении и работал – сначала...
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