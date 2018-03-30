Зарплата бюджетников Волгоградской области «рванула» вверх

Зарплата работников бюджетной сферы Волгоградской области заметно выросла в этом году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в выигрыше остались все категории работников. Самое высокое повышение зарплаты зафиксировано у врачей. Так, если средняя зарплата этой категории бюджетников за прошлый год составляла около 40 тысяч рублей, то за январь-февраль этого года она выросла до 53543 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в регионе также стал больше зарабатывать. Зарплата медсестер повысилась до 27261 тысячи рублей в этом году, тогда как в прошлом было всего 23028 рублей. Младший медперсонал в этом году «разбогател» до средней зарплаты в 26207 рублей.

Волгоградстат зафиксировал увеличение зарплаты и у воспитателей детских садов. В этом году средняя зарплата данной категории работников бюджетной сферы составила 25119 рублей, а в прошлом была 23840 рублей. Небольшую прибавку к зарплате получили и учителя. Если в прошлом году они в среднем зарабатывали 25179 рублей, то в начале этого года их средняя зарплата выросла до 26620 рублей.

Увереннее, если исходить из данных Волгоградстата, должны теперь чувствовать себя и работники культуры. Их зарплата за два месяца этого года выросла по сравнению с прошлогодней: с 22669 рублей до 27014 рублей.

Не обидели и соцработников – их средняя зарплата в начале этого года подросла до 26085 рублей.

Но по-прежнему самыми состоятельными среди бюджетников региона выглядят научные работники. Если по итогам 2017 года их средняя зарплата составляла почти 48 тысяч рублей, то за первые два месяца этого года она выросла до 55340 рублей.



