Комитет транспорта Волгоградской области в каланче пакует чемоданы









В боевой готовности к переезду из здания пожарной каланчи, расположенной на улице Коммунистической в центре Волгограда, пребывают сотрудники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", чиновники уже пакуют чемоданы и ждут официального приказа покинуть здание, где, как известно, в скором времени разместится областной краеведческий музей.













Для комитета транспорта приготовили новую жилплощадь недалеко от центра - в Ворошиловском районе Волгограда. Как ожидается, областное дорожное ведомство переедет в офисное здание по адресу: ул. Елецкая, 1а.