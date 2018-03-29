«МегаФон» предложил чемпионские услуги для чемпионских продаж









Волгоградским компаниям, работающим вблизи туристических маршрутов и объектов Чемпионата мира по футболу, «МегаФон» предложил удобное «коробочное» решение для эффективных продаж. Оно включает три самые востребованные бизнес-услуги –«8-800», «Виртуальную АТС» и «МегаФон. Таргет»–и дает бонус в виде бесплатной интеграции с CRMи аналитики на полгода. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

В период, когда в Волгоград будут приезжать многочисленные гости, надежная связь с клиентами и эффективные способы их привлечения приобретут особо важное значение. Услуги, базирующиеся на возможностях масштабной скоростной сети МегаФона, помогут предпринимателям решить эти насущные вопросы, повысить конкурентоспособность и эффективно распределить потребительские потоки.

Так, «МегаФон.Таргет» позволяет отправлять пригласительные и информационные SMS гостям города, находящимся в определенных районах, используя уникальный интерфейс настроек по 11 параметрам таргетирования – пол, возраст, интересы, уровень доходов, местонахождение и пр. В период мундиаля это крайне актуально для кафе, ресторанов, пабов, гостиниц, экскурсионных компаний, такси, сувенирных магазинов и т.д. А надежная корпоративная связь и услуга «Виртуальная АТС» (ВАТС) в связке с сервисом «8-800» позволит эффективно обрабатывать звонки потенциальных клиентов. Как это работает: выбираете номер в формате 8800, отправляете смс по выборке адресатов с нужными параметрами, и принимаете звонки при помощи «Виртуальной АТС», не пропуская ни одного обращения, при необходимости переадресовывая звонки на любые номера сотрудников – например, для заказа столиков в ресторанах, где будут организованы прямые трансляции матчей Чемпионата мира.

«Большое количество гостей и международные стандарты мирового футбольного события требуют высочайшего уровня подготовки бизнеса из сферы обслуживания, транспорта, развлечений. За последний год услуги 8800, ВАТС и «МегаФон. Таргет» показали очень высокую эффективность в привлечении и удержании клиентов, повышении доходов и качества сервиса. Наш анализ показал, что клиенты наиболее часто используют эти услуги именно в связке. Поэтому для «горячей поры» продаж мы собрали их в одно коробочное предложение, а специалисты компании помогут даже в составлении текстов сообщений», – говорит директор Волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов.

Это предложения от «МегаФона» будут действовать во время чемпионата в трех вариантах.

«Эконом» включает номер в формате 8-800, базовый пакет «Виртуальной АТС» для семи сотрудников и 5 000 SMS в рамках сервиса «МегаФон. Таргет».

В пакет «Премиум» входит 10 000 SMS, «бронзовый» номер 8-800 и базовый пакет «Виртуальной АТС», дополненный возможностью получать расширенную аналитику звонков.

Пакет «МегаВИП» предоставляет номер 8-800 категории «бронза», 25 000 SMS для рассылок по условиям услуги «МегаФон. Таргет», базовый пакет «Виртуальной АТС» с расширенной аналитикой и записью телефонных разговоров.

Инфраструктурные возможности МегаФона будут использованы и на спортивных объектах Чемпионата мира. Оператор выиграл тендер «Национального Центра Информатизации» на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи Оргкомитету FIFA.







