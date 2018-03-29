В Волгограде отремонтируют северный въезд

Новый электронный аукцион в сфере дорожного строительства объявлен в Волгограде. Во второй половине апреля определится исполнитель контракта на комплексную реконструкцию еще одной автодороги общегородского значения. В течение ближайшего месяца на улице Героев Тулы в границах выезда на г. Волжский и улицы Латошинской начнутся масштабные работы по восстановлению дорожного полотна и прилегающей к дороге инфраструктуры. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда.

Улица Героев Тулы была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого в Волгоградской агломерации. После выделения дополнительных средств из городского и федерального бюджетов и подготовки соответствующей технической документации проект реконструкции было решено реализовать уже в нынешнем году.

23 апреля на электронной площадке «ЭТП НЭП» будет проведен очередной, третий по счету, электронный аукцион на выполнение мероприятий по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» на улицах Волгограда в 2018 году. Заявки для участия в аукционе принимаются до 18 апреля. Финансирование работ осуществляется из средств федерального и городского бюджетов.

Первоначальная стоимость контракта составляет почти 370 миллионов рублей. На эту сумму исполнителю предстоит выполнить целый комплекс работ, после окончания которого в большой микрорайон в поселке Латошинка будет вести широкая и комфортная автодорога. Среди прочих работ победителю конкурса необходимо провести устройство футляров сети водоснабжения и канализации, переустройство поливочного водопровода и дренажа, перекладку участков газопроводов.

На основном этапе будут выполнены работы по полному восстановлению автодороги, включающие в себя реконструкцию земляного основания, укладку двух слоев дорожной одежды, в том числе с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, примыкания к второстепенным дорогам, устройство автобусных остановок, а также проложены велодорожки, новые тротуары, разбиты большие газоны. Завершится реконструкция улицы Героев Тулы устройством новой сети уличного освещения. Подрядная организация приступит к реконструкции автодороги с момента подписания контракта.



