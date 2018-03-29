Дорожки для пешеходов в аэропорту Волгограда выполнят в оттенках серого









Комплекс работ по устройству пешеходных зон запланирован на территории аэропорта Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ПАО "МАВ" объявило открытый запрос предложений на устройство дорожек для пешеходов вблизи гостиницы, шлагбаумов и терминалов оплаты. По требованиям заказчика, пешеходные зоны должны быть выложены тротуарной плиткой серого цвета. Здесь также демонтируют старые бордюры и установят новые. Начальная цена контракта составляет более 1,6 миллиона рублей. Примечательно, что именно в сером цвете в Волгограде выполнены торговые павильоны и киоски, также оттенкам серого отдается предпочтение и при закупке новых туалетных кабин к ЧМ-2018.

Напомним, в настоящее время ведутся работы по реконструкции аэропорта Волгограда. Уже построен современный терминал международных авиалиний и новая взлетно-посадочная полоса, устроена водосточно-дренажная система, смонтировано современное светосигнальное оборудование, которое позволяет аэропорту работать по третьей категории ИКАО. Возведены новые рулежные дорожки, а также перроны, где теперь могут разместиться 28 самолетов. Сейчас возводится новый терминал внутренних авиалиний. готовность объекта - 86%. Строители и руководство аэропорта планируют, что терминал будет полностью готов уже 1 мая.







