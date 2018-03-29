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Расследования
 30.03.2018 09:48

Убийца младенца отправился под суд в Волгоградской области

Житель Камышина, обвиняемый в убийстве новорожденной девочки и избиении ее матери, предстанет перед судом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело уже направлено в судебную инстанцию. В июле прошлого года 18-летний молодой человек вместе с приятелями пришел в гости к 19-летней местной жительнице. В ее доме компания стала распивать спиртные напитки и употреблять токсические вещества. Оставшись наедине с хозяйкой квартиры, злоумышленник попытался склонить её к интимной близости. Но получив отказ, накинулся на нее с кулаками. В это время в комнате заплакала новорождённая дочь избитой женщины. Раздраженный громким плачем, мужчина 9 раз ударил ребенка по голове. Ребенок и мать от побоев потеряли сознание. Когда один из гостей очнулся от дурманного сна и увидел их, он вызвал скорую. Однако медикам спасти ребенка не удалось. 

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Аналитика 30.03.2018 12:21

Зарплата работников бюджетной сферы Волгоградской области заметно выросла в этом году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в выигрыше остались  все категории работников. Самое высокое повышение зарплаты зафиксировано у врачей. Так, если средняя зарплата этой категории бюджетников за прошлый год составляла около 40 тысяч рублей, то за январь-февраль этого года она выросла до 53543 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в регионе также стал больше зарабатывать. Зарплата медсестер повысилась до 27261 тысячи рублей в этом году, тогда как в прошлом было всего 23028 рублей. Младший медперсонал в этом году «разбогател» до средней зарплаты в 26207 рублей. Волгоградстат...
Прочитана: 694 раз
Телеком 30.03.2018 11:24

«МегаФон» предложил чемпионские услуги для чемпионских продаж Волгоградским компаниям, работающим вблизи туристических маршрутов и объектов Чемпионата мира по футболу, «МегаФон» предложил удобное «коробочное» решение для эффективных продаж. Оно включает три самые востребованные бизнес-услуги –«8-800», «Виртуальную АТС» и «МегаФон. Таргет»–и дает бонус в виде бесплатной интеграции с CRMи аналитики на полгода. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. В период, когда в Волгоград будут приезжать многочисленные гости, надежная связь с клиентами и эффективные способы их привлечения приобретут особо важное значение. Услуги, базирующиеся на возможностях масштабной скоростной сети МегаФона, помогут предпринимателям решить эти насущные вопросы, повысить конкурентоспособность и эффективно распределить потребительские потоки.  Так,...
Прочитана: 605 раз
Общество 30.03.2018 11:23

Комитет транспорта Волгоградской области в каланче пакует чемоданы В боевой готовности к переезду из здания пожарной каланчи, расположенной на улице Коммунистической  в центре Волгограда, пребывают сотрудники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", чиновники уже пакуют чемоданы и ждут официального приказа покинуть здание, где, как известно, в скором времени разместится областной краеведческий музей.  Для комитета транспорта приготовили новую жилплощадь недалеко от центра - в Ворошиловском районе Волгограда. Как ожидается,  областное дорожное ведомство переедет в офисное здание по адресу: ул. Елецкая, 1а. Напомним, решение о передаче здания пожарной каланчи краеведческому...
Прочитана: 3547 раз
Общество 30.03.2018 11:12

Дорожки для пешеходов в аэропорту Волгограда выполнят в оттенках серого Комплекс работ по устройству пешеходных зон запланирован на территории аэропорта Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ПАО "МАВ" объявило открытый запрос предложений на устройство дорожек для пешеходов вблизи гостиницы, шлагбаумов и терминалов оплаты. По требованиям заказчика, пешеходные зоны должны быть выложены тротуарной плиткой серого цвета. Здесь также демонтируют старые бордюры и установят новые. Начальная цена контракта составляет более 1,6 миллиона рублей. Примечательно, что именно в сером цвете в Волгограде выполнены торговые павильоны и киоски, также оттенкам серого отдается предпочтение и при закупке новых туалетных кабин к ЧМ-2018. Напомним, в настоящее время...
Прочитана: 391 раз
Общество 30.03.2018 11:11

Новый электронный аукцион в сфере дорожного строительства объявлен в Волгограде. Во второй половине апреля определится исполнитель контракта на комплексную реконструкцию еще одной автодороги общегородского значения. В течение ближайшего месяца на улице Героев Тулы в границах выезда на г. Волжский и улицы Латошинской начнутся масштабные работы по восстановлению дорожного полотна и прилегающей к дороге инфраструктуры. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда.  Улица Героев Тулы была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого в Волгоградской агломерации. После выделения дополнительных средств из городского и федерального бюджетов и подготовки соответствующей технической документации проект реконструкции было решено реализовать...
Прочитана: 545 раз
Происшествия 30.03.2018 10:06

Двое мужчин, ограбивших школьника, задержаны в Котово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, на подростка напали около одного из магазинов на улице Коммунистической, угрожая расправой у него отняли все деньги. Наряд вневедомственной охраны по горячим следам задержал разбойников. Как оказалось, на дело пошли двое ранее судимых братьев 20 и 28 лет. Известно, что во время нападения они были сильно пьяны. Задержанные были переданы сотрудникам полиции. Сейчас против них возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 1400 раз
Расследования 30.03.2018 09:35

Гражданин Казахстана Дмитрий Марченко приговорен к пяти годам колонии общего режима за серию разбоев в Волгограде. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Дзержинский районный суд. Установлено, что с мая по август минувшего года он совершил пять нападений на офисы микрофинансовых организаций в Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Он врывался в помещения и угрожая сотрудникам кухонным ножом, забирал наличность из касс. Всего он похитил около 100 тысяч рублей. Известно также, что в этот период мужчина не имел постоянного места жительства. Свою вину Марченко полностью признал. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД...
Прочитана: 484 раз
Общество 30.03.2018 09:23

Аннулирована лицензия МУП городского поселения г.Котово "Водоканал" на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, такое решение принял Арбитражный суд Волгоградской области, куда ведомство обратилось с иском. Поводом для аннулирования лицензии стало то, что МУП неоднократно уклонялся от исполнения предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и условий, выразившиеся в нарушении санитарных правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".
Прочитана: 1086 раз
Происшествия 30.03.2018 09:18

Один человек погиб и двое получили травмы, по предварительным данным, в результате аварии в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, в четверг поздно вечером на 640 километре федеральной дороги “Саратов-Волгоград” столкнулись два грузовика. От полученных ран на месте погибла 16-летняя девушка. Двое мужчин, 27 и 37 лет, доставлены в больницу.
Прочитана: 996 раз
Спорт 30.03.2018 09:08

Бильярдный спорт соберёт в Волгограде лучших мастеров России и ближнего зарубежья В Волгограде состоится Открытый Кубок по бильярдному спорту памяти Владислава Тырина. В этом профессиональном турнире примут участие около 70-ти сильнейших спортсменов: известные игроки, звезды русского бильярда, в том числе чемпионы Европы и мира, обладатели кубков Европы и России.     Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы турнира, предварительные игры Кубка пройдут сегодня, 30 марта с 11 часов на профессиональных бильярдных столах клубов «Девятка» и «Дуплет», а финальная встреча начнется в 12 часов в субботу, 31 марта в ТРЦ  «АКВАРЕЛЬ». Напомним,  Волгоград силен традициями проведения масштабных бильярдных турниров. В 2011 году состоялся Чемпионат Европы,...
Прочитана: 751 раз
Общество 30.03.2018 09:04

Заслуженному энергетику Александру Рожнову – 80 лет Сегодня исполняется 80 лет Александру Георгиевичу Рожнову - первостроителю, председателю Общественной палаты городского округа - город Волжский, активному члену Волжской городской общественной организации "Клуб первостроителей». Биография Александра Георгиевича с самого детства связана с Волжским. Семья приехала в Сталинградскую область в 1951 году, а уже в 1952-ом стала жить в Каменном городке Волжского. Именно так назывались первые капитальные здания города.  Окончив школу, Александр ушёл служить на флот, о котором мечтал, учась в школе. Уходил на 4 года, а вернулся через три – пришел вызов на учебу в инженерно-строительный институт. Учился на вечернем отделении и работал – сначала...
Прочитана: 464 раз
Аналитика 29.03.2018 20:01

Смотрите сегодня в программе: В ТРК Волгограда идут проверки соблюдения правил пожарной безопасности - найдены серьезные нарушения. Переполнившийся талыми водами пруд разделил поселок в Волгоградской области на две части. За уровнем воды в реках МЧС региона следит из космоса. Женщина-почтальон отбилась от напавшего на нее рецидивиста. Злоумышленнику грозит серьезный срок.   Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 32274 раз
Общество 29.03.2018 17:44

Президент России наградил многодетную семью из Волгограда Многодетные родители Анна и Игорь Оцаревы из Краснооктябрьского района Волгограда Указом президента России награждены медалью ордена "Родительская слава". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на президентский указ. Супруги Оцаревы воспитывают шестерых детей. В 2017 году они участвовали во всероссийском конкурсе "Семья года". Анна Оцарева награждена почетным знаком "Материнская слава". Справка. Государственная награда России — медаль ордена "Родительская слава учреждена осенью 2010  указом президента РФ. Она предназначена для вручения родителям (усыновителям), которые воспитали минимум 4-х детей в соответствии с условиями семейного законодательства.
Прочитана: 4006 раз
Политика 29.03.2018 17:38

Самые большие денежные поступления в четвертом квартале прошлого года среди региональных отделений партий – у волгоградских единороссов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на избирком, за данный период счет политического объединения пополнился на сумму более 12 миллионов рублей. Больше стало денег и у волгоградских коммунистов  – почти на 3,5 миллиона рублей. Поступления в «Справедливую Россию» и ЛДПР оказались куда как скромнее – соответственно 300 тысяч и 261 тысячи рублей. Региональное отделение партии «Гражданская платформа» получило за данный период лишь 3 тысячи рублей. Всего в избирательную комиссию Волгоградской области сведения о поступлении и расходовании средств представили 54 региональных отделения. Не...
Прочитана: 2826 раз
Общество 29.03.2018 15:59

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда удовлетворен иск прокурора в интересах 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны о признании сделки по отчуждению его квартиры недействительной. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пенсионер сам обратился в прокуратуру Краснооктябрьского района Волгограда, где и поведал свою печальную историю.  Ветеран еще 2012 году по договору долевого участия в строительстве с использованием средств государственной поддержки приобрел  в собственность для постоянного проживания квартиру  в Краснооктябрьском районе г.Волгограда. Во время ремонта в новом жилье ветеран проживал у 68-летней знакомой, которая за ним ухаживала. Однако в 2016 году  женщина путем обмана получила доверенность от...
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