Волгоградскую молодёжь ждёт увлекательная неделя финансовой грамотности









Совсем скоро – 9 апреля, начнется «Неделя финансовой грамотности» - ежегодное событие для детей и подростков по всей стране, которое проводится в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Традиционно в этой акции задействованы 9 пилотных регионов-участников Проекта, в числе которых и Волгоградская область. Что нового предложат организаторы в нынешнем году, журналист ИА «Высота 102» выяснил у консультанта по мероприятиям, связанным с информационной кампанией в рамках реализации Программ по повышению уровня финансовой грамотности в Волгоградской области, Екатерины Юрьевны Сушко.





- Екатерина Юрьевна, какими событиями будет наполнена программа мероприятий Недели?

- Лекции, мастер-классы, викторины, экскурсии в банки – активностей запланировано очень много. Так, уже стартовал региональный конкурс «Финансовая грамотность молодежи. В этом году участники подготовили работы по номинациям «Я - издатель», «Театрализованная постановка», «Сказка за сказкой», «Поэзия» и многим другим. Этот конкурс проводится в регионе уже четвертый раз, а победители определяются отдельно среди школьников, студентов, учителей и преподавателей. Финал конкурса и презентация авторами лучших конкурсных работ состоится 11 апреля в Волгоградском экономико-техническом колледже. Третий раз пройдет конкурс «Start Up» - 2018. В минувшем году он собрал участников из ведущих вузов, учебных заведений, школ региона и позволил им не только проявить свои знания, но и приобрести навыки быстрого принятия управленческих решений и командной работы.





- Будет ли что-то новое в проведении Недели в нынешнем году?

- 2018-й - год особенный. Россия впервые принимает мировой чемпионат по футболу, который пройдет, в том числе, и в Волгограде. Энергия состязания – такой посыл будет дан и нашей Неделе. Планируется больше турнирных мероприятий, которые выявят финансовых чемпионов. Знай, умей, решай! Все это, как в спорте, важно и при принятии ответственных финансовых решений. Поэтому Неделя в Волгограде торжественно откроется турниром по финболу. Это новый формат состязаний, придуманный специально для Недели, — командное двоеборье среди школьников, состоящее из двух этапов: викторины по финансовой грамотности и викторины по футболу.









- Творческая молодёжь сможет проявить себя?

- Безусловно. Для творческой молодежи пройдут всероссийские конкурсы рэпа «Зачитаем про финансы», эссе «5 правил самому себе для успешного будущего!» и рисунка «Нарисуй нового героя «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Подробные условия участия можно найти на портале вашифинансы.рф в специальном разделе о Неделе финграмотности-2018.









- Будут ли привлечены к событиям Недели взрослые волгоградцы?

- Трудовые коллективы и родители не останутся в стороне. Мы до сих пор принимаем заявки от работодателей и некоммерческих организаций. Лекции, семинары и родительские собрания для взрослых жителей региона проведут профессиональные тьюторы Регионального центра финансовой грамотности и подготовленные педагоги. Также все желающие, не выходя из дома, смогут посетить «Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности online», оно состоится 11 апреля. Регистрация через портал вашифинансы.рф уже открыта.









- Каких результатов вы планируете достичь в ходе Недели финграмотности?

- В календаре прошлогодней Недели финансовой грамотности были финансовые квесты, лекции и уроки, семинары, мастер-классы, конкурсы и деловые игры. Всё это привлекло к участию в мероприятиях Недели более 182 тысяч юных жителей Волгоградской области. Не меньшее количество участников мы ждем и в нынешнем году. Благодаря проведению подобных акций дети и подростки знакомятся с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнают о финансовых рисках и защите своих прав, обсуждают с экспертами, как грамотно подойти к принятию своих первых финансовых решений. Узнать подробно обо всех мероприятиях Недели можно в своих учебных заведениях.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».







