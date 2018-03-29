Бильярдный спорт соберёт в Волгограде лучших мастеров России и ближнего зарубежья





В Волгограде состоится Открытый Кубок по бильярдному спорту памяти Владислава Тырина. В этом профессиональном турнире примут участие около 70-ти сильнейших спортсменов: известные игроки, звезды русского бильярда, в том числе чемпионы Европы и мира, обладатели кубков Европы и России.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы турнира, предварительные игры Кубка пройдут сегодня, 30 марта с 11 часов на профессиональных бильярдных столах клубов «Девятка» и «Дуплет», а финальная встреча начнется в 12 часов в субботу, 31 марта в ТРЦ «АКВАРЕЛЬ».













Напомним, Волгоград силен традициями проведения масштабных бильярдных турниров. В 2011 году состоялся Чемпионат Европы, в 2007 году — Открытй Кубок Европы. Волгоград неоднократно принимал Чемпионаты Южного Федерального округа 2003-2005гг. Все мероприятия проходили на высоком уровне, что дало толчок к развитию и популяризации этого вида спорта в Волгоградской области.









Открытый Кубок по бильярдному спорту посвящен памяти Владислава Николаевича Тырина, первого вице-призедента Федерации бильярдного спорта Волгоградской области с 2000 по 2013 гг., который внес неоценимый вклад в развитие бильярдного спорта в регионе.

Турнир стал ежегодным, проводится в пятый раз и преобрел статус официального соревнования.

Организаторы Открытого Кубка: Федерация бильярдного спорта России, Федерация бильярдного спорта Волгоградской области, Администрация Волгоградской области. Генеральный партнер: компания «РУПТУР-БИЛЬЯРД».



