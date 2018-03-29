Заслуженному энергетику Александру Рожнову – 80 лет









Сегодня исполняется 80 лет Александру Георгиевичу Рожнову - первостроителю, председателю Общественной палаты городского округа - город Волжский, активному члену Волжской городской общественной организации "Клуб первостроителей».

Биография Александра Георгиевича с самого детства связана с Волжским. Семья приехала в Сталинградскую область в 1951 году, а уже в 1952-ом стала жить в Каменном городке Волжского. Именно так назывались первые капитальные здания города.

Окончив школу, Александр ушёл служить на флот, о котором мечтал, учась в школе. Уходил на 4 года, а вернулся через три – пришел вызов на учебу в инженерно-строительный институт. Учился на вечернем отделении и работал – сначала водителем, затем на инженерных должностях.

«Я влюбился в свою специальность – «промышленное гражданское строительство». По окончании института работал на ЖБИ-1, заводе РТЭ, в отделе капитального строительства, более 2 лет - в г. Гурьев. Затем – в Промстрое, когда возводилась Волжская ТЭЦ. 1 сентября 1980 года была создана дирекция новой станции – ТЭЦ-2. Именно с этого дня моя жизнь была тесно связана с энергетикой. Из 50 лет трудового стажа 25 лет я проработал на Волжской ТЭЦ-2, из них 15 лет – директором станции. Здесь работали замечательные люди, и эта станция стала источником тепла во многих смыслах этого слова», - рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» Александр Георгиевич, чьи заслуги в энергетике отмечены престижными отраслевыми званиями: Почетный и Заслуженный энергетик Минтопэнерго, Заслуженный энергетик РАО «ЕЭС России».

В свои 80 лет именинник активен и полон планов. За свою большую общественную работу он награжден почетным знаком «Герб города Волжского». Сегодня Александр Георгиевич принимает поздравления от близких, друзей, коллег. С наилучшими пожеланиями обращаются к нему и энергетики.

Уважаемый Александр Георгиевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша жизнь - яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Свой почти 40-летний трудовой путь Вы начали в 50-х годах на строительстве Сталинградской ГЭС, после чего более 25 лет трудились на объектах энергетики Волгоградской области, участвовали в вводе в эксплуатацию Волжской ТЭЦ-2, 15 лет руководил станцией. Вы являетесь инициатором многих преобразований, которые происходили и имеют продолжение сегодня не только в профессиональной, но и в общественно-социальной сфере г. Волжского. В кругу коллег и профессионалов Ваше имя - гарант делового подхода и уверенного решения проблем любой сложности. Земляки с благодарностью и высоко ценят присущие Вам профессионализм и ответственность, умение предвидеть отдаленные последствия принимаемых решений.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии.

Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" М.Ю.Зимин



