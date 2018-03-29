Президент России наградил многодетную семью из Волгограда









Многодетные родители Анна и Игорь Оцаревы из Краснооктябрьского района Волгограда Указом президента России награждены медалью ордена "Родительская слава". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на президентский указ. Супруги Оцаревы воспитывают шестерых детей. В 2017 году они участвовали во всероссийском конкурсе "Семья года". Анна Оцарева награждена почетным знаком "Материнская слава".

Справка. Государственная награда России — медаль ордена "Родительская слава учреждена осенью 2010 указом президента РФ. Она предназначена для вручения родителям (усыновителям), которые воспитали минимум 4-х детей в соответствии с условиями семейного законодательства.



