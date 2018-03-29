Волгоградские единороссы приросли финансами

Самые большие денежные поступления в четвертом квартале прошлого года среди региональных отделений партий – у волгоградских единороссов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на избирком, за данный период счет политического объединения пополнился на сумму более 12 миллионов рублей. Больше стало денег и у волгоградских коммунистов – почти на 3,5 миллиона рублей. Поступления в «Справедливую Россию» и ЛДПР оказались куда как скромнее – соответственно 300 тысяч и 261 тысячи рублей. Региональное отделение партии «Гражданская платформа» получило за данный период лишь 3 тысячи рублей. Всего в избирательную комиссию Волгоградской области сведения о поступлении и расходовании средств представили 54 региональных отделения. Не сдали финансовые отчеты шесть партий. Напомним, в декабре прошлого года за не предоставление отчета о расходовании средств была приостановлена деятельность на один месяц двух реготделений – «Партии пенсионеров России» и «Аграрной партии России». Тогда же за несоблюдение действующего законодательства были ликвидированы два областных отделения – «Альянс Зеленых» и коммунистическая партия социальной справедливости в Волгоградской области.



