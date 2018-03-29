В Волгограде суд вернул ветерану войны изъятую сиделкой квартиру

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда удовлетворен иск прокурора в интересах 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны о признании сделки по отчуждению его квартиры недействительной. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пенсионер сам обратился в прокуратуру Краснооктябрьского района Волгограда, где и поведал свою печальную историю.

Ветеран еще 2012 году по договору долевого участия в строительстве с использованием средств государственной поддержки приобрел в собственность для постоянного проживания квартиру в Краснооктябрьском районе г.Волгограда. Во время ремонта в новом жилье ветеран проживал у 68-летней знакомой, которая за ним ухаживала. Однако в 2016 году женщина путем обмана получила доверенность от имени ветерана на распоряжение квартирой и продала ее своему 32-летнему сыну за 1 миллион рублей. Фактически деньги ветеран не получил. При этом на момент совершения сделки стоимость квартиры превышала 2,5 миллиона рублей.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленный иск, признав сделку по отчуждению квартиры недействительной, применив последствия ее недействительности.

Кроме того, на стадии расследования находится возбужденное по материалам проверки прокуратуры Краснооктябрьского района г.Волгограда уголовное дело по факту мошеннических действий с жильем ветерана (ч.4 ст.159 УК РФ).