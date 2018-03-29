Жители Красноармейского района Волгограда бьют тревогу: талая вода, стекающая с горы, заливает фундамент и подвал двух жилых домов по ул. Лазоревая - №183 и №189. «В УК «ЭУ-67», которая обслуживает наши дома, на обращения граждан не реагируют. Уже трое суток дома стоят под водой. Невозможно выйти из подъезда! Вокруг вода и глина! Все подвалы залиты водой! Вода уже просто бьет ключом из под земли с торца дома!», - возмущаются волгоградцы. По их мнению, причина данного потопа в том, что канава, которая должна отводить талую воду, забита уже несколько лет. «В управляющей компании всеми возможными способами отмахиваются от расчистки траншеи, говорят, что она не на их балансе. Но нам что делать? Ждать, когда вода размоет фундаменты и дома рухнут?», - вопрошают горожане.





