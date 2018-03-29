В Волгограде с «Метроэлектротранса» взыскали долг за рельсы

Сегодня в Волгограде по следам трагических событий в Кемерово, где на пожаре в "Зимней вишне" погибли десятки людей, началась тотальная проверка торговых комплексов и мест отдыха горожан. Сотрудники прокуратуры и МЧС изучают пожарную безопасность там, куда ежедневно приходят тысячи жителей и гостей города-героя и приводят своих детей. Сомнений в том, что все торговые центры сейчас проверят как положено и, как говорят, по полной программе, нет. Однако в истории города-героя были случаи, когда пожарная безопасность имела совершенно конкретную цену. "Высота 102" перечитала публикации прошлых лет, вспомнив тех, кто в свое время набивал карманы, не задумываясь о возможных...