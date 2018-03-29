|Общество
|29.03.2018 15:42
В Волгограде с «Метроэлектротранса» взыскали долг за рельсы
Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с МУП «Метроэлектротранс» в пользу ООО «Компания Интеграл» более 3 миллионов рублей задолженности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, контракт на поставку рельс компания заключила с муниципальным предприятием еще осенью прошлого года по итогам электронного аукциона на сумму 4,2 миллиона рублей. Рельсы предприятие получило, однако оплату в предусмотренный 15-дневный срок не произвело. Позднее предприятие оплатило лишь часть долга. Теперь по решению суда «Метроэлектротранс» выплатит поставщику рельсов около 3,2 миллионов рублей – сумму долга и пени. На днях муниципальное предприятие проиграло суд и по другому иску – о взыскании задолженности за потребленную энергию в размере 11 миллионов рублей. Решения суда не вступили в законную силу.
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|Политика
|29.03.2018 17:38
Самые большие денежные поступления в четвертом квартале прошлого года среди региональных отделений партий – у волгоградских единороссов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на избирком, за данный период счет политического объединения пополнился на сумму более 12 миллионов рублей. Больше стало денег и у волгоградских коммунистов – почти на 3,5 миллиона рублей. Поступления в «Справедливую Россию» и ЛДПР оказались куда как скромнее – соответственно 300 тысяч и 261 тысячи рублей. Региональное отделение партии «Гражданская платформа» получило за данный период лишь 3 тысячи рублей. Всего в избирательную комиссию Волгоградской области сведения о поступлении и расходовании средств представили 54 региональных отделения. Не...
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|Общество
|29.03.2018 16:37
Жители Красноармейского района Волгограда бьют тревогу: талая вода, стекающая с горы, заливает фундамент и подвал двух жилых домов по ул. Лазоревая - №183 и №189. «В УК «ЭУ-67», которая обслуживает наши дома, на обращения граждан не реагируют. Уже трое суток дома стоят под водой. Невозможно выйти из подъезда! Вокруг вода и глина! Все подвалы залиты водой! Вода уже просто бьет ключом из под земли с торца дома!», - возмущаются волгоградцы. По их мнению, причина данного потопа в том, что канава, которая должна отводить талую воду, забита уже несколько лет. «В управляющей компании всеми возможными способами отмахиваются от расчистки траншеи, говорят,...
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|Общество
|29.03.2018 15:59
Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда удовлетворен иск прокурора в интересах 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны о признании сделки по отчуждению его квартиры недействительной. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пенсионер сам обратился в прокуратуру Краснооктябрьского района Волгограда, где и поведал свою печальную историю. Ветеран еще 2012 году по договору долевого участия в строительстве с использованием средств государственной поддержки приобрел в собственность для постоянного проживания квартиру в Краснооктябрьском районе г.Волгограда. Во время ремонта в новом жилье ветеран проживал у 68-летней знакомой, которая за ним ухаживала. Однако в 2016 году женщина путем обмана получила доверенность от...
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|Общество
|29.03.2018 15:54
В бывшем «Диаманте на Тракторном» отсутствует утвержденный проект пожарной сигнализации. Данное нарушение сегодня вскрылось в ходе внеочередной совместной проверки ТРК "Семь звезд" с участием сотрудников МЧС и прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Отметим, что торговый комплекс работает с августа 2006 года. Также при проверке установлена частичная неработоспособность важнейших систем противопожарной безопасности. Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что ни в одном из четырех кинозалов в данном ТРК не работает голосовое оповещение о пожаре. Причем в трех из них она в принципе не предусмотрена. В ходе проведенных МЧС испытаний в солярии не сработали датчики дымоудаления. В...
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|Общество
|29.03.2018 15:04
Сегодня в Волгограде по следам трагических событий в Кемерово, где на пожаре в "Зимней вишне" погибли десятки людей, началась тотальная проверка торговых комплексов и мест отдыха горожан. Сотрудники прокуратуры и МЧС изучают пожарную безопасность там, куда ежедневно приходят тысячи жителей и гостей города-героя и приводят своих детей. Сомнений в том, что все торговые центры сейчас проверят как положено и, как говорят, по полной программе, нет. Однако в истории города-героя были случаи, когда пожарная безопасность имела совершенно конкретную цену. "Высота 102" перечитала публикации прошлых лет, вспомнив тех, кто в свое время набивал карманы, не задумываясь о возможных...
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|Общество
|29.03.2018 14:53
Законодательно запретить продажу и ужесточить наказание за использование оборудования для поражения электрическим током водных биоресурсов. С таким предложением к федеральным органам власти обратилась Волгоградская областная дума. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента. В настоящее время действующим законодательством запрещается ввоз на территорию Российской Федерации рыболовных сетей из синтетических материалов и электроловильных систем. Минсельхозом РФ утверждены правила рыболовства, которыми установлен запрет на использование электроудочек. За нарушение этого требования предусмотрен административный штраф для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, юридических лиц – до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других...
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|Экология
|29.03.2018 13:35
Оградительную дамбу №107, защищающую от паводка жителей пяти населенных пунктов в Среднеахтубинском районе, привели в соответствие с требованиями федерального законодательства. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в ходе прокурорской проверки было установлено, что на протяжении ряда лет мер по обеспечению безопасности данного ГТС не принималось, предписания контролирующих органов игнорировались. Оградительная дамба введена в эксплуатацию в 1959 году, ее протяженность составляет 36 км. Она предназначена для защиты от подтопления из р. Волга х. Клетский, х. Прыщевка, х. Пламенка, х. Щучий и х. Кривуша с общим населением 3341 человек, из них 656 детей. Однако эксплуатация такого...
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|Общество
|29.03.2018 12:38
В селе Студено-Яблоновка Городищенского района Волгоградской области в результате подъема уровня воды в местном пруду размыло две дамбы и разрушило автомобильный мост. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», находящийся в данном населенном пункте, в результате село оказалось «разрезанным» на две части. Автомобильный мост стал опасен для проезда машин, однако и пешком преодолеть водную преграду могут лишь самые смелые. Между тем, в селе располагаются около ста дворов с количеством жителей – более 300 человек. Как рассказали местные жители, теперь в одну часть села не проедет ни «скорая», ни другой легковой транспорт. Когда вода пойдет на спад, людям не поясняют. ...
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|Общество
|29.03.2018 12:08
Первые серьезные нарушения пожарной безопасности обнаружились сегодня в ходе проверки бывшего ТРЦ «Диамант», расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда (ныне - ТРЦ "Семь звезд"), проводимой с участием сотрудников прокуратуры и ГУ МЧС по Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принимающий участие в рейде, выяснилось, что три из четырех проверенных кинозалов не оборудованы системой оповещения при пожаре. В четвертом зале такая система была, однако она не функционировала. Подобное оборудование присутствовало лишь в коридорах, однако при закрытых дверях кинозала и громком звуке посетители вряд ли могли услышать сигнал опасности. В настоящее время в ТРЦ проводится учебная эвакуация персонала...
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|Борьба с коррупцией
|29.03.2018 12:03 (Обновлено: 29.03.2018 12:23)
Волгоградский областной суд сегодня оставил без изменения приговор бывшему главе администрации Городищенского района Александру Тарасову, осужденному в августе прошлого года за коррупцию к 8 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Также бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Следствием и судом установлено, что Тарасов в марте 2016 года получил взятку в размере 500 тыс рублей от знакомого за назначение на должность директора муниципального унитарного предприятия "ЖКХ Городищенского района Волгоградской области". После получения денег противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭиПК ГУ МВД России по...
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|Общество
|29.03.2018 11:26
Решением Советского районного суда удовлетворен иск прокурора г.Волгограда о взыскании с местного жителя Александра Рыльского суммы неосновательного обогащения вследствие нецелевого использования земельного участка. Как сообщила ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, Рыльский являлся арендатором земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. Однако им на данном земельном участке вместо частного домовладения был незаконно возведен трехэтажный многоквартирный жилой дом. Впоследствии судом по иску администрации г.Волгограда было принято решение о сносе возведенного объекта в связи с многочисленными нарушениями градостроительных, противопожарных, экологических норм и правил. Выяснилось также, что волгоградец не доплатил аренду за участок, так как ставки...
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|Общество
|29.03.2018 11:15
126 жителей Волгоградской области за минувший год отправлены на принудительное лечение по решению суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ГУ МВД по региону, инициаторами принятия таких мер являлись следователи и дознаватели районных подразделений полиции. По состоянию на 1 марта текущего года на учете в медучреждениях области состоит 641 человек, страдающих психическими расстройствами и представляющих опасность для окружающих. Данных лиц контролируют участковые уполномоченные полиции, которые периодически навещают больных, беседуют с их близкими и соседями. В случае выявления отклонений в поведении таких граждан правоохранители сообщают об этом в психоневрологические диспансеры. ...
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|Общество
|29.03.2018 10:58
С 9 апреля по 8 мая в Волгоградской области вводятся ограничения на проезд грузовиков по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Так, проезд будет ограничен для грузового автотранспорта, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн. В этой связи на дорогах будут установлены временные дорожные знаки "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства".
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|Происшествия
|29.03.2018 10:58
Волгоградец погиб, упав с многоэтажки в Дзержинском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” следователь СО Дзержинского района Волгограда регионального СУ СК России, по предварительным данным, мужчина лет 30-и упал с 16 этажного дома, расположенного по адресу улица Историческая 140. Смерть не носит криминального характера. Однако личность погибшего, а также обстоятельства трагедии еще устанавливаются.
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|Расследования
|29.03.2018 10:43
Ранее неоднократно судимый 59-летний житель Дубовского района задержан по подозрению в разбойном нападении на почтальона. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на прошлой неделе вооруженной самодельной битой мужчина, который скрывал лицо под шапкой с прорезями для глаз, напал на почтальона и пытался отнять у нее сумку с деньгами. Он ударил ее несколько раз дубинкой по голове, но женщина не растерялась и дала отпор: сорвала с разбойника шапку, повалила его на землю и ударила в лицо. Нападавший от неожиданности бросил биту и убежал. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось...
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29 марта 17:38
29 марта 16:37
29 марта 15:54
29 марта 15:42
В Волгограде с «Метроэлектротранса» взыскали долг за рельсы 8
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29 марта 16:37
29 марта 15:54
29 марта 15:42
В Волгограде с «Метроэлектротранса» взыскали долг за рельсы 8
29 марта 15:04
29 марта 12:38
29 марта 10:58
29 марта 09:05
28 марта 21:26
28 марта 14:39
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