Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 29.03.2018 15:54

В крупном торговом центре Волгограда «забыли» утвердить проект пожарной сигнализации



В бывшем «Диаманте на Тракторном» отсутствует утвержденный проект пожарной сигнализации. Данное нарушение сегодня вскрылось в ходе внеочередной совместной проверки ТРК "Семь звезд" с участием сотрудников МЧС и прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Отметим, что торговый комплекс работает с августа 2006 года.
Также при проверке установлена частичная неработоспособность важнейших систем противопожарной безопасности. Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что ни в одном из четырех кинозалов в данном ТРК не работает голосовое оповещение о пожаре. Причем в трех из них она в принципе не предусмотрена. В ходе проведенных МЧС испытаний в солярии не сработали датчики дымоудаления. В тренажерном зале фитнес-центра «Зебра» при включении пожарной сигнализации энергоснабжение помещения почему-то не отключилось. Это тоже является нарушением. 



Корреспондент информагентства поинтересовался у прокурора Тракторозаводского района Алексея Радченко, выявлялись ли все эти нарушения правил пожарной безопасности в ходе предыдущих проверок  и почему до сих пор так и не были предприняты меры по их устранению. «Подобные проверки надзорными органами проводились. Полноту данных проверок мы также проверим», - пояснил руководитель районного надзорного органа.
Напомним, аналогичные рейды, инициированные после трагедии в Кемерово, проводятся сегодня и в других торгово-развлекательных центрах города.
 
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде накануне выборов над партией власти веяли «враждебные вихри»В Волгограде раздевшегося до трусов члена УИК вылечилиВ суде Волгограда чемпион Европы по кикбоксингу не признал обвинения в вымогательствеВолгоградская земля «оскудела» на коррупционеровВ Волгоградской области проверят торговые центры после трагедии в Кемерово
 
Актуальные интервью и комментарии

Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной

Контрольный визит: Инспекторы ФИФА остались довольны осмотром «Волгоград Арены»

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Новое время обернется для жителей Волгоградской области "симптомом понедельника"

Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в...

Инспекторы ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», осмотревшие сегодня стадион «Волгоград Арена», выразили удовлетворение по поводу построенного спортивного...

Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о...

Политика 29.03.2018 17:38

Самые большие денежные поступления в четвертом квартале прошлого года среди региональных отделений партий – у волгоградских единороссов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на избирком, за данный период счет политического объединения пополнился на сумму более 12 миллионов рублей. Больше стало денег и у волгоградских коммунистов  – почти на 3,5 миллиона рублей. Поступления в «Справедливую Россию» и ЛДПР оказались куда как скромнее – соответственно 300 тысяч и 261 тысячи рублей. Региональное отделение партии «Гражданская платформа» получило за данный период лишь 3 тысячи рублей. Всего в избирательную комиссию Волгоградской области сведения о поступлении и расходовании средств представили 54 региональных отделения. Не...
Прочитана: 18 раз
Общество 29.03.2018 16:37

Жители Красноармейского района Волгограда бьют тревогу: талая вода, стекающая с горы, заливает фундамент и подвал двух жилых домов  по ул. Лазоревая - №183 и  №189. «В УК «ЭУ-67», которая обслуживает наши дома, на обращения граждан не реагируют. Уже трое суток дома стоят под водой. Невозможно выйти из подъезда! Вокруг вода и глина! Все подвалы залиты водой! Вода уже просто бьет ключом из под земли с торца дома!», - возмущаются волгоградцы. По их мнению,  причина данного потопа в том, что канава,  которая должна отводить талую воду, забита уже несколько лет. «В управляющей компании всеми возможными способами отмахиваются от расчистки траншеи, говорят,...
Прочитана: 671 раз
Общество 29.03.2018 15:59

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда удовлетворен иск прокурора в интересах 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны о признании сделки по отчуждению его квартиры недействительной. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, пенсионер сам обратился в прокуратуру Краснооктябрьского района Волгограда, где и поведал свою печальную историю.  Ветеран еще 2012 году по договору долевого участия в строительстве с использованием средств государственной поддержки приобрел  в собственность для постоянного проживания квартиру  в Краснооктябрьском районе г.Волгограда. Во время ремонта в новом жилье ветеран проживал у 68-летней знакомой, которая за ним ухаживала. Однако в 2016 году  женщина путем обмана получила доверенность от...
Прочитана: 592 раз
Общество 29.03.2018 15:42

В Волгограде с «Метроэлектротранса» взыскали долг за рельсы Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с МУП «Метроэлектротранс» в пользу ООО «Компания Интеграл» более 3 миллионов рублей задолженности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, контракт на поставку рельс компания заключила с муниципальным предприятием еще осенью прошлого года по итогам электронного аукциона на сумму 4,2 миллиона рублей. Рельсы предприятие получило, однако оплату в предусмотренный 15-дневный срок не произвело. Позднее предприятие оплатило лишь часть долга. Теперь по решению суда «Метроэлектротранс» выплатит поставщику рельсов около 3,2 миллионов рублей – сумму долга и пени. На днях муниципальное предприятие проиграло суд и по другому иску – о взыскании задолженности...
Прочитана: 369 раз
Общество 29.03.2018 15:04

Погорели на проверках: кто и когда зарабатывал на пожарной безопасности в Волгограде Сегодня в Волгограде по следам трагических событий в Кемерово, где на пожаре в "Зимней вишне" погибли десятки людей, началась тотальная проверка торговых комплексов и мест отдыха горожан. Сотрудники прокуратуры и МЧС изучают пожарную безопасность там, куда ежедневно приходят тысячи жителей и гостей города-героя и приводят своих детей. Сомнений в том, что все торговые центры сейчас проверят как положено и, как говорят, по полной программе, нет. Однако в истории города-героя были случаи, когда пожарная безопасность имела совершенно конкретную цену. "Высота 102" перечитала публикации прошлых лет, вспомнив тех, кто в свое время набивал карманы, не задумываясь о возможных...
Прочитана: 3663 раз
Общество 29.03.2018 14:53

Депутаты Волгоградской облдумы хотят объявить вне закона электроудочки Законодательно запретить продажу и ужесточить наказание за использование оборудования для поражения электрическим током водных биоресурсов. С таким предложением к федеральным органам власти обратилась Волгоградская областная дума. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента.  В настоящее время действующим законодательством запрещается ввоз на территорию Российской Федерации рыболовных сетей из синтетических материалов и электроловильных систем. Минсельхозом РФ утверждены правила рыболовства, которыми установлен запрет на использование электроудочек. За нарушение этого требования предусмотрен административный штраф для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, юридических лиц – до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других...
Прочитана: 696 раз
Экология 29.03.2018 13:35

Оградительную дамбу №107, защищающую от паводка жителей пяти населенных пунктов в Среднеахтубинском районе, привели в соответствие с требованиями федерального законодательства. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в ходе прокурорской проверки было установлено, что на протяжении ряда лет мер по обеспечению безопасности данного ГТС не принималось, предписания контролирующих органов игнорировались. Оградительная дамба введена в эксплуатацию в 1959 году, ее протяженность составляет 36 км. Она предназначена для защиты от подтопления из р. Волга х. Клетский, х. Прыщевка, х. Пламенка, х. Щучий и х. Кривуша с общим населением 3341 человек, из них 656 детей. Однако эксплуатация такого...
Прочитана: 874 раз
Общество 29.03.2018 12:38

Село под Волгоградом разделили потоки талой воды В селе Студено-Яблоновка Городищенского района Волгоградской области в результате подъема уровня воды в местном пруду размыло две дамбы и разрушило автомобильный мост. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», находящийся в данном населенном пункте, в результате село оказалось «разрезанным» на две части. Автомобильный мост стал опасен для проезда машин, однако и пешком преодолеть водную преграду могут лишь самые смелые. Между тем, в селе располагаются около ста дворов с количеством жителей – более 300 человек. Как рассказали местные жители, теперь в одну часть села не проедет ни «скорая», ни другой легковой транспорт. Когда вода пойдет на спад, людям не поясняют. ...
Прочитана: 2180 раз
Общество 29.03.2018 12:08

В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасности Первые серьезные нарушения пожарной безопасности обнаружились сегодня в ходе проверки бывшего ТРЦ «Диамант», расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда (ныне - ТРЦ "Семь звезд"), проводимой с участием сотрудников прокуратуры и ГУ МЧС по Волгоградской области.  Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принимающий участие в рейде, выяснилось, что три из четырех проверенных кинозалов не оборудованы системой оповещения при пожаре. В четвертом зале такая система была, однако она не функционировала. Подобное оборудование присутствовало лишь в коридорах, однако при закрытых дверях кинозала и громком звуке посетители вряд ли могли услышать сигнал опасности. В настоящее время в ТРЦ проводится учебная эвакуация персонала...
Прочитана: 6606 раз
Борьба с коррупцией 29.03.2018 12:03 (Обновлено: 29.03.2018 12:23)

Экс-главе администрации Городищенского района Волгоградской области не удалось скостить срок Волгоградский областной суд сегодня оставил без изменения приговор бывшему главе администрации Городищенского района Александру Тарасову, осужденному в августе прошлого года за коррупцию к 8 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Также бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Следствием и судом установлено, что Тарасов в марте 2016 года получил взятку в размере 500 тыс рублей от знакомого за назначение на должность директора муниципального унитарного предприятия "ЖКХ Городищенского района Волгоградской области". После получения денег противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭиПК ГУ МВД России по...
Прочитана: 1606 раз
Общество 29.03.2018 11:26

Решением Советского районного суда удовлетворен иск прокурора г.Волгограда о взыскании с местного жителя Александра Рыльского суммы неосновательного обогащения вследствие нецелевого использования земельного участка. Как сообщила ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, Рыльский являлся арендатором земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. Однако им на данном земельном участке вместо частного домовладения был незаконно возведен трехэтажный многоквартирный жилой дом. Впоследствии судом по иску администрации г.Волгограда было принято решение о сносе возведенного объекта в связи с многочисленными нарушениями градостроительных, противопожарных, экологических норм и правил. Выяснилось также, что волгоградец не доплатил аренду за участок, так как ставки...
Прочитана: 1885 раз
Общество 29.03.2018 11:15

126 жителей Волгоградской области за минувший год отправлены на принудительное лечение по решению суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ГУ МВД по региону, инициаторами принятия таких мер являлись следователи и дознаватели районных подразделений полиции. По состоянию на 1 марта текущего года  на учете в медучреждениях области состоит 641 человек, страдающих психическими расстройствами и представляющих опасность для окружающих. Данных лиц контролируют участковые уполномоченные полиции, которые периодически навещают больных, беседуют с их близкими и соседями. В случае выявления отклонений в поведении таких граждан правоохранители сообщают об этом в психоневрологические диспансеры. ...
Прочитана: 1498 раз
Общество 29.03.2018 10:58

С 9 апреля по 8 мая в Волгоградской области вводятся ограничения на проезд грузовиков по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Так, проезд будет ограничен для грузового автотранспорта, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн. В этой связи на дорогах будут установлены временные дорожные знаки "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства". 
Прочитана: 1701 раз
Происшествия 29.03.2018 10:58

Волгоградец погиб, упав с многоэтажки в Дзержинском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” следователь СО Дзержинского района Волгограда регионального СУ СК России, по предварительным данным, мужчина лет 30-и  упал с 16 этажного дома, расположенного  по адресу улица Историческая 140. Смерть не носит криминального характера. Однако личность погибшего, а также обстоятельства трагедии еще устанавливаются. 
Прочитана: 2783 раз
Расследования 29.03.2018 10:43

В Волгоградской области задержали напавшего с битой на почтальона разбойника Ранее неоднократно судимый 59-летний житель Дубовского района задержан по подозрению в разбойном нападении на почтальона. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на прошлой неделе вооруженной самодельной битой мужчина, который скрывал лицо под шапкой с прорезями для глаз, напал на почтальона и пытался отнять у нее сумку с деньгами. Он ударил ее несколько раз дубинкой по голове, но женщина не растерялась и дала отпор: сорвала с разбойника шапку, повалила его на землю и ударила в лицо. Нападавший от неожиданности бросил биту и убежал. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось...
Прочитана: 1715 раз


29 марта 17:38
Волгоградские единороссы приросли финансами
29 марта 16:37
«Доска позора»: В Волгограде многоэтажки подтопило горными ручьями из-за забитой канавы Комментарии3Cмотреть видео
29 марта 15:59
В Волгограде суд вернул ветерану войны изъятую сиделкой квартиру Комментарии1
29 марта 15:54
В крупном торговом центре Волгограда «забыли» утвердить проект пожарной сигнализации Комментарии15Смотреть фотографииCмотреть видео
29 марта 15:42
В Волгограде с «Метроэлектротранса» взыскали долг за рельсы Комментарии8Смотреть фотографии
29 марта 15:04
Погорели на проверках: кто и когда зарабатывал на пожарной безопасности в Волгограде Комментарии12Смотреть фотографии
29 марта 14:53
Депутаты Волгоградской облдумы хотят объявить вне закона электроудочки Комментарии11Смотреть фотографии
29 марта 13:35
В Волгоградской области повысили надежность дамбы для защиты от паводка более 3 тысяч человек Комментарии3
29 марта 12:38
Село под Волгоградом разделили потоки талой воды Комментарии10Смотреть фотографии
29 марта 12:08
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасности Комментарии67Смотреть фотографии
29 марта 12:03
Экс-главе администрации Городищенского района Волгоградской области не удалось скостить срок Комментарии7Смотреть фотографии
29 марта 11:26
В Волгограде застройщик нелегальной трехэтажки поплатился рублем Комментарии6
29 марта 11:15
В Волгоградской области свыше 600 психбольных потенциально опасны Комментарии43
29 марта 10:58
Дороги Волгоградской области закрывают для тяжелых фур Комментарии16
29 марта 10:58
В Волгограде выясняют обстоятельства падения мужчины с 16-этажки Комментарии5
29 марта 10:43
В Волгоградской области задержали напавшего с битой на почтальона разбойника Комментарии7Смотреть фотографии
29 марта 10:16
В Волгограде глава РЖД прошелся по железнодорожному вокзалу Комментарии19Смотреть фотографии
29 марта 10:03
В Волгоградской области сельскую администрацию наказали за хлам на земельном участке Комментарии13
29 марта 09:05
В Волгоградской области лишний скот выгонят с подворий Комментарии110
29 марта 08:59
В волгоградском поселке Заря построена новая котельнаяСмотреть фотографииCмотреть видео
29 марта 08:43
В Волгоградской области жители села ждут эвакуации на случай подъема воды в реке Комментарии7
29 марта 08:04
В Волгоградской области заливает трассы Комментарии13Смотреть фотографии
28 марта 22:05
Талые воды из Студено-Яблоновки размыли улицу в Волгограде
28 марта 21:26
Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину» Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
28 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде после трагедии в Кемерово приступают к проверке торговых центров Комментарии10Cмотреть видео
28 марта 19:15
В Волгоградской области селяне на несколько часов стали островитянами (ВИДЕО) Комментарии6Смотреть фотографииCмотреть видео
28 марта 17:42
Укравшие 7 миллионов рублей сотрудницы почты в Волгоградской области исправятся в колонии Комментарии3
28 марта 17:35
Сити-менеджера Астрахани подвергли жесткой критике за неухоженный город Комментарии19Смотреть фотографии
28 марта 17:18
Обвиняемый в убийстве бизнесмена Сергея Брудного вернется в Волгоград под конвоем Комментарии9Смотреть фотографии
28 марта 17:11
В Волгоградской области урюпинские коммунисты требуют финансовой прозрачности Сталинградского обкома КПРФ Комментарии14Смотреть фотографии
Общество
29 марта 16:37
«Доска позора»: В Волгограде многоэтажки подтопило горными ручьями из-за забитой канавы Комментарии3Cмотреть видео
29 марта 15:59
В Волгограде суд вернул ветерану войны изъятую сиделкой квартиру Комментарии1
29 марта 15:54
В крупном торговом центре Волгограда «забыли» утвердить проект пожарной сигнализации Комментарии15Смотреть фотографииCмотреть видео
29 марта 15:42
В Волгограде с «Метроэлектротранса» взыскали долг за рельсы Комментарии8Смотреть фотографии
29 марта 15:04
Погорели на проверках: кто и когда зарабатывал на пожарной безопасности в Волгограде Комментарии12Смотреть фотографии
29 марта 14:53
Депутаты Волгоградской облдумы хотят объявить вне закона электроудочки Комментарии11Смотреть фотографии
29 марта 12:38
Село под Волгоградом разделили потоки талой воды Комментарии10Смотреть фотографии
29 марта 12:08
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасности Комментарии67Смотреть фотографии
29 марта 11:26
В Волгограде застройщик нелегальной трехэтажки поплатился рублем Комментарии6
29 марта 11:15
В Волгоградской области свыше 600 психбольных потенциально опасны Комментарии43
29 марта 10:58
Дороги Волгоградской области закрывают для тяжелых фур Комментарии16
29 марта 10:16
В Волгограде глава РЖД прошелся по железнодорожному вокзалу Комментарии19Смотреть фотографии
29 марта 09:05
В Волгоградской области лишний скот выгонят с подворий Комментарии110
29 марта 08:43
В Волгоградской области жители села ждут эвакуации на случай подъема воды в реке Комментарии7
28 марта 21:26
Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину» Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
28 марта 16:46
«Доска позора»: В Волгограде износились спартановские «штаны» Комментарии32Смотреть фотографии
28 марта 15:07
В Волгограде стадион «Зенит» застрахуют на время матчей ЧМ от диверсий и терактов Комментарии5Смотреть фотографии
28 марта 14:39
"Доска позора": В Волгограде около банка начался паводок Комментарии17Смотреть фотографии
28 марта 13:11
Волгоградец добился теплых отношений с УК Комментарии22
28 марта 12:07
В Минстрое РФ готовы исправить недоразумение с двойной оплатой за тепло жителям Волгоградской области Комментарии11Смотреть фотографии
28 марта 11:27
"Доска позора": Жители дома в центре Волгограда страдают от большого ремонта Комментарии19Смотреть фотографии
28 марта 10:39
В центре Волгограда под строительство транспортной развязки изъяты здания Комментарии59
28 марта 10:04
В Волгограде приспустили флаги в знак траура Комментарии36Смотреть фотографии
28 марта 04:29
Волгоградцы ищут хозяина потерявшейся хаскиСмотреть фотографииCмотреть видео
27 марта 20:39
ЛУКОЙЛ дал старт конкурсу социальных и культурных проектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
27 марта 18:41
В Волгограде Дом печати отдают под поликлинику Комментарии16Смотреть фотографии
27 марта 17:04
Сотни волгоградцев в канун всероссийского траура вышли на акцию по погибшим в Кемерово Комментарии18Смотреть фотографии
27 марта 16:40
Спецслужбы заявили об успешном завершении учений в Волгограде
27 марта 16:26
Хозяин пристроек к зданию ЦУМа в Волгограде потерпел в суде очередное фиаско Комментарии13Смотреть фотографии
27 марта 16:02
В Волгоградской области чиновники сдали в аренду "голую" землю под кафе Комментарии8
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

10 принципов подбора выгодных условий кредита

  

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 29 Марта, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 5..7 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
29 Марта, Чт
$ 0.0000 руб.
0.0000 руб.
GBP 0.0000 руб.
CHF 0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
   

 

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгоградской области лишний скот выгонят с подворийКомментарии110
В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взяткиКомментарии94
В Волгограде проверяют, как перезимовали дорогиКомментарии75
В Госдуму по переводу времени Волгоградская облдума обратится 25 апреляКомментарии69
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасностиКомментарии67
В центре Волгограда под строительство транспортной развязки изъяты зданияКомментарии59
Власти Волгограда и области призывают «засучить рукава» к ЧМ-2018Комментарии56
В Волгоградской области проверят торговые центры после трагедии в КемеровоКомментарии54
В Волгограде депутат облдумы удивила главного полицейского области предложениемКомментарии53
На волгоградских дачах зреют «бунты» против председателей СНТКомментарии53
Спикер Волгоградской облдумы поручил подготовить проект закона о переводе времени в регионеКомментарии52
Бездомных псов в Волгограде хотят избавить от «жизни собачьей»Комментарии52
После обращения к президенту в Волгоградской области уволили заведующую детским садомКомментарии52
Волгоградцев напугала трагедия в ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерово (ВИДЕО)Комментарии49
В Волгограде бывшая фирма подследственного депутата просит думу о преференцияхКомментарии48

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «Единая Россия» объявила смотр талантов для участия в выборахКомментарии6
Просмотров: 12441
В Волгограде бывшая фирма подследственного депутата просит думу о преференцияхКомментарии48
Просмотров: 9607
Талые воды из Студено-Яблоновки размыли улицу в Волгограде
Просмотров: 5806
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасностиКомментарии67
Просмотров: 5621
В Волгограде накануне выборов над партией власти веяли «враждебные вихри»Комментарии48
Просмотров: 4297
Супруги из Волгоградской области заработали миллионы на обмане друзей и государстваКомментарии17
Просмотров: 4115
В Волгоградской области урюпинские коммунисты требуют финансовой прозрачности Сталинградского обкома КПРФКомментарии14
Просмотров: 4100
После обращения к президенту в Волгоградской области уволили заведующую детским садомКомментарии52
Просмотров: 3940
Обвиняемый в убийстве бизнесмена Сергея Брудного вернется в Волгоград под конвоемКомментарии9
Просмотров: 3837
Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину»Комментарии5
Просмотров: 3574

Рекомендуемые к прочтению новости

В Госдуму по переводу времени Волгоградская облдума обратится 25 апреляКомментарии69
Рекомендации: +44 / 1-
После обращения к президенту в Волгоградской области уволили заведующую детским садомКомментарии52
Рекомендации: +32 / 4-
На волгоградских дачах зреют «бунты» против председателей СНТКомментарии53
Рекомендации: +31 / 3-
Биг-Бен из попкорна и бедуин из карамели: В Волгограде любителей футбола знакомят с кухней ЧМ-2018
Рекомендации: +31 / 9-
В Волгоградской области планируют очистить шесть рек по проекту оздоровления Волги
Рекомендации: +29 / 4-
Волгоградцы ищут хозяина потерявшейся хаски
Рекомендации: +26 / 1-
"Ротор-Волгоград" победил лидера ФНЛ "Енисея" - 1:0
Рекомендации: +26 / 2-
"Доска позора": Управляющая компания в Волгограде игнорирует сигналы жильцов многоэтажки об угрозе пожараКомментарии25
Рекомендации: +25 / 4-
В Волгограде пройдет фестиваль итальянского кино
Рекомендации: +25 / 2-
Мошенники оставили волгоградца без трехкомнатной квартирыКомментарии21
Рекомендации: +23 / 1-