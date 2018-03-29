





В бывшем «Диаманте на Тракторном» отсутствует утвержденный проект пожарной сигнализации. Данное нарушение сегодня вскрылось в ходе внеочередной совместной проверки ТРК "Семь звезд" с участием сотрудников МЧС и прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Отметим, что торговый комплекс работает с августа 2006 года.

Также при проверке установлена частичная неработоспособность важнейших систем противопожарной безопасности. Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что ни в одном из четырех кинозалов в данном ТРК не работает голосовое оповещение о пожаре. Причем в трех из них она в принципе не предусмотрена. В ходе проведенных МЧС испытаний в солярии не сработали датчики дымоудаления. В тренажерном зале фитнес-центра «Зебра» при включении пожарной сигнализации энергоснабжение помещения почему-то не отключилось. Это тоже является нарушением.













Корреспондент информагентства поинтересовался у прокурора Тракторозаводского района Алексея Радченко, выявлялись ли все эти нарушения правил пожарной безопасности в ходе предыдущих проверок и почему до сих пор так и не были предприняты меры по их устранению. «Подобные проверки надзорными органами проводились. Полноту данных проверок мы также проверим», - пояснил руководитель районного надзорного органа.

Напомним, аналогичные рейды, инициированные после трагедии в Кемерово, проводятся сегодня и в других торгово-развлекательных центрах города.