Депутаты Волгоградской облдумы хотят объявить вне закона электроудочки





Законодательно запретить продажу и ужесточить наказание за использование оборудования для поражения электрическим током водных биоресурсов. С таким предложением к федеральным органам власти обратилась Волгоградская областная дума. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента.

В настоящее время действующим законодательством запрещается ввоз на территорию Российской Федерации рыболовных сетей из синтетических материалов и электроловильных систем. Минсельхозом РФ утверждены правила рыболовства, которыми установлен запрет на использование электроудочек. За нарушение этого требования предусмотрен административный штраф для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, юридических лиц – до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова.

Однако, как показывает правоприменительная практика, данные законодательные меры являются недостаточно эффективными, поскольку синтетические рыболовные сети и электроловильные системы не только ввозят из-за границы, но и изготавливают в России. В связи с этим, по мнению областных депутатов, представляется целесообразным также полностью запретить реализацию на территории страны указанных видов добычи водных биоресурсов.

Кроме того, с целью пресечения рыбного браконьерства предлагается рассмотреть возможность ужесточения ответственности за применение, а также ввести наказание за продажу запрещенных рыболовных сетей и электроудочек вплоть до уголовной ответственности.

В своём обращении к Госдуме и правительству Российской Федерации Волгоградская областная Дума просит рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.



