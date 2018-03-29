







Сегодня в Волгограде по следам трагических событий в Кемерово, где на пожаре в "Зимней вишне" погибли десятки людей, началась тотальная проверка торговых комплексов и мест отдыха горожан. Сотрудники прокуратуры и МЧС изучают пожарную безопасность там, куда ежедневно приходят тысячи жителей и гостей города-героя и приводят своих детей. Сомнений в том, что все торговые центры сейчас проверят как положено и, как говорят, по полной программе, нет. Однако в истории города-героя были случаи, когда пожарная безопасность имела совершенно конкретную цену. "Высота 102" перечитала публикации прошлых лет, вспомнив тех, кто в свое время набивал карманы, не задумываясь о возможных последствиях.













Целую группу "оборотней" от МЧС правоохранители задержали в Волгограде 2016 году. Тогда на мздоимстве попались сразу пять сотрудников Госпожнадзора. Следствие установило, что они получали от владельца заправки в Тракторозаводском районе взятки деньгами и бензином за подписание актов о пожарной безопасности. Так, с января 2010 в течение 6 лет сотрудники МЧС получали незаконное вознаграждение от владельца автозаправки, чтобы не проводилась проверка противопожарного состояния АЗС. Причем взяткой сначала определили бензин — по 200 литров ежемесячно, а позже сумма мзды составила 2 тысячи рублей в месяц. В общей сложности на липовой пожарной безопасности они заработали 350 тысяч рублей. На скамье подсудимых оказались бывший начальник Тракторозаводского районного отделения государственного пожарного надзора регионального ГУ МЧС России по Волгоградской области Вадим Кулькин и его подчиненный Слюсарь. В июле 2017 года Кулькина признали виновным и приговорили к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы, а Слюсаря оправдали. Однако приговор был обжалован прокуратурой, его отменили и дело направили на пересмотр в тот же суд, но в другом составе судей.













На взятке в сумме 10 тысяч рублей в 2014 году попался инспектор госпожнадзора в Дзержинском районе Волгограда. Следствие тогда сообщало, что инспектор получил деньги от руководителя ООО "ГК "Степная роза" за прекращение административного производства, возбужденного за нарушение пожарных норм.













Задерживали взяточников и ранее. В архивах "Высоты 102" есть дело 2012 года, согласно которому, Советский районный суд Волгограда приговорил к штрафу в 700 тысяч рублей государственного инспектора пожарного надзора ГУ МЧС России по региону Андрея Дорошева за получение взятки. Капитан внутренней службы получил 15 тысяч рублей от директора коммерческой структуры в качестве платы за непривлечение к ответственности за нарушение пожарной безопасности. В ходе расследования установили, что Дорошев был также причастен к систематическим поборам с другого бизнесмена. Тот должен был платить инспектору по 2 тысяч рублей за невключение его в сводный план проведения инспекцией проверок. Бизнесменов к уголовной ответственности за дачу взятку не привлекали, так как они добровольно сообщили о данном факте в полицию.













К счастью, Волгограду в отличие от Кемерово удалось избежать пожаров с таким количеством погибших. Однако все помнят сгоревшее в 2012 году в центре города кафе "Белладжио", где в день всех влюбленных от взрыва и последующего пожара пострадали 25 человек. Причиной происшествия стала неправильная эксплуатация газового оборудования. Владелец заведения был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушении требований пожарной безопасности.













Следствие по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" только началось. На данный момент арестованы пять человек. В их числе управляющая ТЦ Надежда Судденок, а также сотрудник частного охранного предприятия (ЧОПа) Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ. Основной версией случившегося следователи рассматривают короткое замыкание. Уже известно, что при работе ТЦ нарушались правила пожарной безопасности, а автоматическая сигнализация в крупном торговом комплексе не работала. Арестован Игорь Полозиненко - руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ. Однако сотрудников пожарного надзора, на которых возложена проверка противопожарного состояния коммерческих объектов, среди фигурантов дела на данный момент нет. Расследование только началось, но цена халатности и разгильдяйству - именно так охарактеризовал случившееся президент страны - уже известна - 64 погибших, среди которых много детей, а также десятки пострадавших.



