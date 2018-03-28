Село под Волгоградом разделили потоки талой воды





В селе Студено-Яблоновка Городищенского района Волгоградской области в результате подъема уровня воды в местном пруду размыло две дамбы и разрушило автомобильный мост. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», находящийся в данном населенном пункте, в результате село оказалось «разрезанным» на две части. Автомобильный мост стал опасен для проезда машин, однако и пешком преодолеть водную преграду могут лишь самые смелые. Между тем, в селе располагаются около ста дворов с количеством жителей – более 300 человек. Как рассказали местные жители, теперь в одну часть села не проедет ни «скорая», ни другой легковой транспорт. Когда вода пойдет на спад, людям не поясняют.

Напомним, сложная ситуация с размывом дороги здесь возникла накануне. В село выезжали сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области. Причиной стал подъем уровня воды в местном пруду. В этот же вечер избытки талой воды по руслу реки Царица добрались до ул. Полоненко в Ворошиловском районе, в результате там также была размыта дорога.



