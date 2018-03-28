



Первые серьезные нарушения пожарной безопасности обнаружились сегодня в ходе проверки бывшего ТРЦ «Диамант», расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда (ныне - ТРЦ "Семь звезд"), проводимой с участием сотрудников прокуратуры и ГУ МЧС по Волгоградской области.





Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принимающий участие в рейде, выяснилось, что три из четырех проверенных кинозалов не оборудованы системой оповещения при пожаре. В четвертом зале такая система была, однако она не функционировала. Подобное оборудование присутствовало лишь в коридорах, однако при закрытых дверях кинозала и громком звуке посетители вряд ли могли услышать сигнал опасности. В настоящее время в ТРЦ проводится учебная эвакуация персонала и посетителей. Около сотни человек выведены на улицу.





В батутном центре также все оказалось не так гладко с соблюдением правил пожарной безопасности. Так, состояние пожарных гидрантов, установленных здесь, последний раз проверялось год назад, тогда как такую проверку оборудование для тушения огня должно проходить раз в полгода.

Напомним, сегодня в Волгограде стартовали проверочные мероприятия соблюдения правил пожарной безопасности в местах массового скопления граждан. Рейды связаны с трагическими событиями, которые произошли в Кемерово В результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, десятки находятся в больницах.



