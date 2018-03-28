







Волгоградский областной суд сегодня оставил без изменения приговор бывшему главе администрации Городищенского района Александру Тарасову, осужденному в августе прошлого года за коррупцию к 8 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Также бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено, что Тарасов в марте 2016 года получил взятку в размере 500 тыс рублей от знакомого за назначение на должность директора муниципального унитарного предприятия "ЖКХ Городищенского района Волгоградской области". После получения денег противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии Тарасов не признал. Он не согласился с приговором суда первой инстанции, обжаловал его в апелляционном порядке. Приговор вступил в законную силу.







